Микрофон Saramonic SR-AXM3 2шт

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Диаграмма направленности
кардиоидный
Частотный диапазон
40-18000 Гц
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 253244
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Микрофон-пушка – необходимая вещь для проведения репортажей и съемок в шумных условиях, например, при большом скоплении народа или на улице. В силу этих причин микрофоны-пушки часто используют на телевидении и на радио.Такой микрофон обладает высокой чувствительностью и выраженной направленностью, что позволяет устройству качественно записывать голоса ведущих и собеседников, отсекая лишний шум. Также несомненным достоинством является прочный корпус, позволяющий работать при любых погодных условиях. Микрофон-пушка Saramonic SR-AXM3 XLR - представляет из себя микрофон-пушку с кардиоидной диаграммой направленности и имеет полностью металлическую конструкцию. При использовании фантомного питания 48В встроенная батарея автоматически отключается. Сигнал выводится через балансированный 3-pin XLR. Микрофон-пушка – необходимая вещь для проведения репортажей и съемок в шумных условиях, например, при большом скоплении народа или на улице. В силу этих причин микрофоны-пушки часто используют на телевидении и на радио.Такой микрофон обладает высокой чувствительностью и выраженной направленностью, что позволяет устройству качественно записывать голоса ведущих и собеседников, отсекая лишний шум. Также несомненным достоинством является прочный корпус, позволяющий работать при любых погодных условиях. Микрофон-пушка Saramonic SR-AXM3 XLR - представляет из себя микрофон-пушку с кардиоидной диаграммой направленности и имеет полностью металлическую конструкцию. При использовании фантомного питания 48В встроенная батарея автоматически отключается. Сигнал выводится через балансированный 3-pin XLR.
Микрофон-пушка – необходимая вещь для проведения репортажей и съемок в шумных условиях, например, при большом скоплении народа или на улице. В силу этих причин микрофоны-пушки часто используют на телевидении и на радио.Такой микрофон обладает высокой чувствительностью и выраженной направленностью, что позволяет устройству качественно записывать голоса ведущих и собеседников, отсекая лишний шум. Также несомненным достоинством является прочный корпус, позволяющий работать при любых погодных условиях. Микрофон-пушка Saramonic SR-AXM3 XLR - представляет из себя микрофон-пушку с кардиоидной диаграммой направленности и имеет полностью металлическую конструкцию. При использовании фантомного питания 48В встроенная батарея автоматически отключается. Сигнал выводится через балансированный 3-pin XLR. Микрофон-пушка – необходимая вещь для проведения репортажей и съемок в шумных условиях, например, при большом скоплении народа или на улице. В силу этих причин микрофоны-пушки часто используют на телевидении и на радио.Такой микрофон обладает высокой чувствительностью и выраженной направленностью, что позволяет устройству качественно записывать голоса ведущих и собеседников, отсекая лишний шум. Также несомненным достоинством является прочный корпус, позволяющий работать при любых погодных условиях. Микрофон-пушка Saramonic SR-AXM3 XLR - представляет из себя микрофон-пушку с кардиоидной диаграммой направленности и имеет полностью металлическую конструкцию. При использовании фантомного питания 48В встроенная батарея автоматически отключается. Сигнал выводится через балансированный 3-pin XLR.
Микрофон Saramonic SR-AXM3 2шт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Микрофон Saramonic SR-AXM3 2шт