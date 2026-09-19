Микрофон Thomson M135 (00131592) черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Микрофон Thomson M135 (00131592) черный
Динамический микрофон THOMSON M135 великолепно подходит для современных караоке-баров. Однонаправленное устройство может подключаться к настольному компьютеру, ноутбуку через длинный трехметровый провод со штекером 3.5 мм. Также в комплекте есть переходник 6.3 мм для подключения к аппаратуре. Благодаря частотному диапазону 70 Гц - 13 КГц удается добиться высокого качества звука на выходе. Относительно недорогой микрофон THOMSON M135 черного цвета с современным дизайном удобно лежит в руке. Благодаря чувствительности динамического устройства в 76 дБ достигается необходимый уровень выходного сигнала. Благодаря вышеуказанным характеристикам электроакустический прибор может использоваться начинающими певцами, музыкантами. Микрофон продается в гибкой упаковке, в комплекте есть штекеры.
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