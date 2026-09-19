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Микрофон Thomson M135 (00131592) черный купить с доставкой в Москве
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Микрофон Thomson M135 (00131592) черный

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Микрофон Thomson M135 (00131592) черный - фото 1
Микрофон Thomson M135 (00131592) черный - фото 2
Микрофон Thomson M135 (00131592) черный - фото 3
Микрофон Thomson M135 (00131592) черный - фото 4
Микрофон Thomson M135 (00131592) черный - фото 5
Микрофон Thomson M135 (00131592) черный - фото 6
Микрофон Thomson M135 (00131592) черный - фото 7
Микрофон Thomson M135 (00131592) черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
вокальный
Подключение
проводное
Принцип действия
динамический
Диаграмма направленности
кардиоидный
Длина кабеля, м
3
  • Микрофон Thomson M135 (00131592) черный - фото 1
  • Микрофон Thomson M135 (00131592) черный - фото 2
  • Микрофон Thomson M135 (00131592) черный - фото 3
  • Микрофон Thomson M135 (00131592) черный - фото 4
  • Микрофон Thomson M135 (00131592) черный - фото 5
  • Микрофон Thomson M135 (00131592) черный - фото 6
  • Микрофон Thomson M135 (00131592) черный - фото 7
  • Микрофон Thomson M135 (00131592) черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 420489
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Характеристики

Бренд
THOMSON
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
вокальный
Подключение
проводное
Комплектация
Переходник 3.5/6.3
Принцип действия
динамический
Диаграмма направленности
кардиоидный
Чувствительность, дБ
76
Длина кабеля, м
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х13х7
Вес, г.
350

Описание товара Микрофон Thomson M135 (00131592) черный

Динамический микрофон THOMSON M135 великолепно подходит для современных караоке-баров. Однонаправленное устройство может подключаться к настольному компьютеру, ноутбуку через длинный трехметровый провод со штекером 3.5 мм. Также в комплекте есть переходник 6.3 мм для подключения к аппаратуре. Благодаря частотному диапазону 70 Гц - 13 КГц удается добиться высокого качества звука на выходе. Относительно недорогой микрофон THOMSON M135 черного цвета с современным дизайном удобно лежит в руке. Благодаря чувствительности динамического устройства в 76 дБ достигается необходимый уровень выходного сигнала. Благодаря вышеуказанным характеристикам электроакустический прибор может использоваться начинающими певцами, музыкантами. Микрофон продается в гибкой упаковке, в комплекте есть штекеры.

Отзывы о товаре Микрофон Thomson M135 (00131592) черный




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Характеристики
Бренд
THOMSON
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
вокальный
Подключение
проводное
Комплектация
Переходник 3.5/6.3
Принцип действия
динамический
Диаграмма направленности
кардиоидный
Чувствительность, дБ
76
Длина кабеля, м
3
Страна производитель
Китай
Описание
Динамический микрофон THOMSON M135 великолепно подходит для современных караоке-баров. Однонаправленное устройство может подключаться к настольному компьютеру, ноутбуку через длинный трехметровый провод со штекером 3.5 мм. Также в комплекте есть переходник 6.3 мм для подключения к аппаратуре. Благодаря частотному диапазону 70 Гц - 13 КГц удается добиться высокого качества звука на выходе. Относительно недорогой микрофон THOMSON M135 черного цвета с современным дизайном удобно лежит в руке. Благодаря чувствительности динамического устройства в 76 дБ достигается необходимый уровень выходного сигнала. Благодаря вышеуказанным характеристикам электроакустический прибор может использоваться начинающими певцами, музыкантами. Микрофон продается в гибкой упаковке, в комплекте есть штекеры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микрофон Thomson M135 (00131592) черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 950 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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