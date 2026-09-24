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Микрофон проводной Оклик SM-400G 2м черный купить с доставкой в Москве
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Микрофон проводной Оклик SM-400G 2м черный

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Микрофон проводной Оклик SM-400G 2м черный - фото 1
Микрофон проводной Оклик SM-400G 2м черный - фото 2
Микрофон проводной Оклик SM-400G 2м черный - фото 3
Микрофон проводной Оклик SM-400G 2м черный - фото 4
Микрофон проводной Оклик SM-400G 2м черный - фото 5
Микрофон проводной Оклик SM-400G 2м черный - фото 6
Микрофон проводной Оклик SM-400G 2м черный - фото 7
Микрофон проводной Оклик SM-400G 2м черный - фото 8
Микрофон проводной Оклик SM-400G 2м черный - фото 9
Микрофон проводной Оклик SM-400G 2м черный - фото 10
Микрофон проводной Оклик SM-400G 2м черный - фото 11
Микрофон проводной Оклик SM-400G 2м черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
  • Микрофон проводной Оклик SM-400G 2м черный - фото 1
  • Микрофон проводной Оклик SM-400G 2м черный - фото 2
  • Микрофон проводной Оклик SM-400G 2м черный - фото 3
  • Микрофон проводной Оклик SM-400G 2м черный - фото 4
  • Микрофон проводной Оклик SM-400G 2м черный - фото 5
  • Микрофон проводной Оклик SM-400G 2м черный - фото 6
  • Микрофон проводной Оклик SM-400G 2м черный - фото 7
  • Микрофон проводной Оклик SM-400G 2м черный - фото 8
  • Микрофон проводной Оклик SM-400G 2м черный - фото 9
  • Микрофон проводной Оклик SM-400G 2м черный - фото 10
  • Микрофон проводной Оклик SM-400G 2м черный - фото 11
  • Микрофон проводной Оклик SM-400G 2м черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 703062
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Микрофон проводной Оклик SM-400G 2м черный
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Микрофон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х6
Вес, г.
700

Описание товара Микрофон проводной Оклик SM-400G 2м черный

Микрофон SM-400G – современное решение для стримеров, участников конференций и всех, кто ищет качественное звукозаписывающее оборудование. Этот конденсаторный микрофон с черным корпусом и настольной подставкой обеспечивает высококачественную запись звука.

Отзывы о товаре Микрофон проводной Оклик SM-400G 2м черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Микрофон
Страна производитель
Китай
Описание
Микрофон SM-400G – современное решение для стримеров, участников конференций и всех, кто ищет качественное звукозаписывающее оборудование. Этот конденсаторный микрофон с черным корпусом и настольной подставкой обеспечивает высококачественную запись звука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микрофон проводной Оклик SM-400G 2м черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2460 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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