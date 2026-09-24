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Игровой стрим микрофон Defender Glow GMC 400 USB, провод 1.3 м купить с доставкой в Москве
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Игровой стрим микрофон Defender Glow GMC 400 USB, провод 1.3 м

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Игровой стрим микрофон Defender Glow GMC 400 USB, провод 1.3 м - фото 1
Игровой стрим микрофон Defender Glow GMC 400 USB, провод 1.3 м - фото 2
Игровой стрим микрофон Defender Glow GMC 400 USB, провод 1.3 м - фото 3
Игровой стрим микрофон Defender Glow GMC 400 USB, провод 1.3 м - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
  • Игровой стрим микрофон Defender Glow GMC 400 USB, провод 1.3 м - фото 1
  • Игровой стрим микрофон Defender Glow GMC 400 USB, провод 1.3 м - фото 2
  • Игровой стрим микрофон Defender Glow GMC 400 USB, провод 1.3 м - фото 3
  • Игровой стрим микрофон Defender Glow GMC 400 USB, провод 1.3 м - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702950
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Микрофон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х5х5
Вес, г.
380

Описание товара Игровой стрим микрофон Defender Glow GMC 400 USB, провод 1.3 м

Микрофон Defender Glow GMC 400 - игровой стрим микрофон с RGB подсветкой оптимален для стриминга, подкастов и онлайн игр. Совместим с любыми ПК и ноутбуками с USB-разъемом. Штатив в комплекте.

Отзывы о товаре Игровой стрим микрофон Defender Glow GMC 400 USB, провод 1.3 м




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Микрофон
Страна производитель
Китай
Описание
Микрофон Defender Glow GMC 400 - игровой стрим микрофон с RGB подсветкой оптимален для стриминга, подкастов и онлайн игр. Совместим с любыми ПК и ноутбуками с USB-разъемом. Штатив в комплекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Игровой стрим микрофон Defender Glow GMC 400 USB, провод 1.3 м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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