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Микрофон JBL Quantum Stream Wireless USB-C купить с доставкой в Москве
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Микрофон JBL Quantum Stream Wireless USB-C

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Микрофон JBL Quantum Stream Wireless USB-C - фото 1
Микрофон JBL Quantum Stream Wireless USB-C - фото 2
Микрофон JBL Quantum Stream Wireless USB-C - фото 3
Микрофон JBL Quantum Stream Wireless USB-C - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
  • Микрофон JBL Quantum Stream Wireless USB-C - фото 1
  • Микрофон JBL Quantum Stream Wireless USB-C - фото 2
  • Микрофон JBL Quantum Stream Wireless USB-C - фото 3
  • Микрофон JBL Quantum Stream Wireless USB-C - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680302
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Микрофон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
350

Описание товара Микрофон JBL Quantum Stream Wireless USB-C

Микрофон JBL Quantum Stream Wireless с адаптером USB-C — это универсальный и маневренный микрофон с всенаправленной диаграммой направленности, который улавливает высококачественный звук со всех сторон. Легкая конструкция с клипсой удобна и комфортна. Тем не менее, он по-прежнему обеспечивает четкую запись благодаря регулируемому шумоподавлению и дополнительному меховому лобовому стеклу для ветреной погоды. Регулируемое усиление микрофона позволяет легко записывать в любой обстановке, а кнопка отключения звука со светодиодным индикатором означает, что вы никогда не забудете, когда вы не у микрофона. Все это, а также совместимость с мощным приложением JBL Headphones, поэтому вы можете полностью настроить свое звучание.

Отзывы о товаре Микрофон JBL Quantum Stream Wireless USB-C




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Микрофон
Страна производитель
Китай
Описание
Микрофон JBL Quantum Stream Wireless с адаптером USB-C — это универсальный и маневренный микрофон с всенаправленной диаграммой направленности, который улавливает высококачественный звук со всех сторон. Легкая конструкция с клипсой удобна и комфортна. Тем не менее, он по-прежнему обеспечивает четкую запись благодаря регулируемому шумоподавлению и дополнительному меховому лобовому стеклу для ветреной погоды. Регулируемое усиление микрофона позволяет легко записывать в любой обстановке, а кнопка отключения звука со светодиодным индикатором означает, что вы никогда не забудете, когда вы не у микрофона. Все это, а также совместимость с мощным приложением JBL Headphones, поэтому вы можете полностью настроить свое звучание.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микрофон JBL Quantum Stream Wireless USB-C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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