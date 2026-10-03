Профессиональный направленный микрофон-пушка Saramonic Sound Bird T3
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Характеристики
Тип товара
Микрофон
Принцип действия
конденсаторный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 130 руб.
В наличии
Код товара: 361964
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
24 130 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микрофон
Комплектация
ветрозащита
Принцип действия
конденсаторный
Чувствительность, дБ
-38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х34х10
Вес, кг.
1
Описание товара Профессиональный направленный микрофон-пушка Saramonic Sound Bird T3
Конденсаторный, микрофон-пушка, накамерный, для интервью и репортажей, однонаправленный, разъем подключения: 3-pin XLR.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Микрофон
Комплектация
ветрозащита
Принцип действия
конденсаторный
Чувствительность, дБ
-38
Страна производитель
Китай
Конденсаторный, микрофон-пушка, накамерный, для интервью и репортажей, однонаправленный, разъем подключения: 3-pin XLR.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотооборудование, Цифровые фоторамки, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотооборудование, Цифровые фоторамки, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Профессиональный направленный микрофон-пушка Saramonic Sound Bird T3 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 24130 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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