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Характеристики
Тип товара
Радиосистема
Частотный диапазон
40-18000 Гц
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 253184
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Описание товара Микрофон Saramonic UWMIC9 1- канальный TX9+RX9
Saramonic UwMic9 - это обновленная модель беспроводной петличной микрофонной системы UwMic10! Радиопетличка имеет небольшой вес, габариты и проста в обращении. Устройство подходит для записи интервью, конференций, кино/видео производства и звукорежиссеров, для которых важно высокое качество передаваемого сигнала. Saramonic UwMic9 работает в диапазоне частот UHF 514 - 596 МГц, с возможностью выбора из 96 каналов. Дистанция передаваемого сигнала до 100 м на открытой местности и до 60 м в помещении. Особенностью Saramonic UwMic9 является возможность использования двух передатчиков, т.е. одновременно принимать сигнал с двух петличек или с петлички и репортёрского микрофона (микрофон или дополнительная петличка приобретаются отдельно). Приемник имеет разъем для наушников для контроля передаваемого сигнала. Приемник и передатчик питаются от 2 батареек типа АА. Корпус радиопетлички Saramonic UwMic9 изготовлен из алюминиевого сплава, что придаёт надёжности и дополнительно защищает от помех.
Saramonic UwMic9 - это обновленная модель беспроводной петличной микрофонной системы UwMic10! Радиопетличка имеет небольшой вес, габариты и проста в обращении. Устройство подходит для записи интервью, конференций, кино/видео производства и звукорежиссеров, для которых важно высокое качество передаваемого сигнала. Saramonic UwMic9 работает в диапазоне частот UHF 514 - 596 МГц, с возможностью выбора из 96 каналов. Дистанция передаваемого сигнала до 100 м на открытой местности и до 60 м в помещении. Особенностью Saramonic UwMic9 является возможность использования двух передатчиков, т.е. одновременно принимать сигнал с двух петличек или с петлички и репортёрского микрофона (микрофон или дополнительная петличка приобретаются отдельно). Приемник имеет разъем для наушников для контроля передаваемого сигнала. Приемник и передатчик питаются от 2 батареек типа АА. Корпус радиопетлички Saramonic UwMic9 изготовлен из алюминиевого сплава, что придаёт надёжности и дополнительно защищает от помех.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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