Нож Morakniv Flex, нержавеющая сталь, черный/голубой
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Характеристики
Описание товара Нож Morakniv Flex, нержавеющая сталь, черный/голубой
Нож Morakniv Flex во многом похож на классическую модель Morakniv Basic, отличаясь размерами и конструктивными особенностями. В модели применено лезвие формы drop-point с прямой заточкой режущей кромки, что позволяет ножу одинаково хорошо резать и колоть. Общая длина ножа немного больше 20 см, а длина лезвия составляет почти 9 см. Толщина лезвия в обухе составляет всего 1.3 мм, что говорит о хорошей гибкости клинка, отсюда и название модели Flex – англ. гибкий. Для изготовления лезвия была выбрана нержавеющая сталь, произведенная по специальной технологии, которую компания держит в секрете. Данная сталь обладает отличной эластичностью и твердостью, а также позволяет клинку долго сохранять заводскую заточку. Рукоять эргономичной формы, как в модели серии Basic, не доставляет неудобств при использовании инструмента. Для ее изготовления был использован прорезиненный пластик черного цвета со вставками светло-синего цвета. По традиции, нож комплектуется пластиковыми ножнами черного цвета с надежной фиксацией клинка и удобным зажимом для крепления на поясе.
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