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Нож Morakniv Flex, нержавеющая сталь, черный/голубой купить с доставкой в Москве
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Нож Morakniv Flex, нержавеющая сталь, черный/голубой

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Нож Morakniv Flex, нержавеющая сталь, черный/голубой - фото 1
Нож Morakniv Flex, нержавеющая сталь, черный/голубой - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож туристический
Материал
пластик-резина/нержавеющая сталь
Количество функций
1
Цвет
голубой/черный
  • Нож Morakniv Flex, нержавеющая сталь, черный/голубой - фото 1
  • Нож Morakniv Flex, нержавеющая сталь, черный/голубой - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386160
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Нож Morakniv Flex, нержавеющая сталь, черный/голубой
1 490 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MoraKNIV
Тип товара
Нож туристический
Материал
пластик-резина/нержавеющая сталь
Количество функций
1
Цвет
голубой/черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х3х3
Вес, г.
95

Описание товара Нож Morakniv Flex, нержавеющая сталь, черный/голубой

Нож Morakniv Flex во многом похож на классическую модель Morakniv Basic, отличаясь размерами и конструктивными особенностями. В модели применено лезвие формы drop-point с прямой заточкой режущей кромки, что позволяет ножу одинаково хорошо резать и колоть. Общая длина ножа немного больше 20 см, а длина лезвия составляет почти 9 см. Толщина лезвия в обухе составляет всего 1.3 мм, что говорит о хорошей гибкости клинка, отсюда и название модели Flex – англ. гибкий. Для изготовления лезвия была выбрана нержавеющая сталь, произведенная по специальной технологии, которую компания держит в секрете. Данная сталь обладает отличной эластичностью и твердостью, а также позволяет клинку долго сохранять заводскую заточку. Рукоять эргономичной формы, как в модели серии Basic, не доставляет неудобств при использовании инструмента. Для ее изготовления был использован прорезиненный пластик черного цвета со вставками светло-синего цвета. По традиции, нож комплектуется пластиковыми ножнами черного цвета с надежной фиксацией клинка и удобным зажимом для крепления на поясе.

Отзывы о товаре Нож Morakniv Flex, нержавеющая сталь, черный/голубой




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MoraKNIV
Тип товара
Нож туристический
Материал
пластик-резина/нержавеющая сталь
Количество функций
1
Цвет
голубой/черный
Страна производитель
Китай
Описание
Нож Morakniv Flex во многом похож на классическую модель Morakniv Basic, отличаясь размерами и конструктивными особенностями. В модели применено лезвие формы drop-point с прямой заточкой режущей кромки, что позволяет ножу одинаково хорошо резать и колоть. Общая длина ножа немного больше 20 см, а длина лезвия составляет почти 9 см. Толщина лезвия в обухе составляет всего 1.3 мм, что говорит о хорошей гибкости клинка, отсюда и название модели Flex – англ. гибкий. Для изготовления лезвия была выбрана нержавеющая сталь, произведенная по специальной технологии, которую компания держит в секрете. Данная сталь обладает отличной эластичностью и твердостью, а также позволяет клинку долго сохранять заводскую заточку. Рукоять эргономичной формы, как в модели серии Basic, не доставляет неудобств при использовании инструмента. Для ее изготовления был использован прорезиненный пластик черного цвета со вставками светло-синего цвета. По традиции, нож комплектуется пластиковыми ножнами черного цвета с надежной фиксацией клинка и удобным зажимом для крепления на поясе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Morakniv Flex, нержавеющая сталь, черный/голубой - по цене 1490 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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