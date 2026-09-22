Чехол кожаный Victorinox для ножа Classic Colors 58 мм, "Wet Sand"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
Материал
натуральная кожа
Цвет
коричневый
Комплектация
чехол, документация, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб.
В наличии
Код товара: 727286
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1 970 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехол
Тип товара
чехол
Материал
натуральная кожа
Цвет
коричневый
Длина, см
5.8
Комплектация
чехол, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
12х5х2
Вес, г.
5
Описание товара Чехол кожаный Victorinox для ножа Classic Colors 58 мм, "Wet Sand"
Чехол Victorinox из натуральной кожи — стильное решение для хранения ножей и мультитулов этого бренда. Долговечная кожа защищает ваш инструмент от царапин и сколов, сохраняя его внешний вид надолго. Компактный аксессуар, который удобно брать с собой: он не займет много места в сумке или кармане. Идеален для тех, кто привык держать всё необходимое под рукой и ценит практичность в деталях.
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Бренд
Тип товара
Чехол
Тип товара
чехол
Материал
натуральная кожа
Цвет
коричневый
Длина, см
5.8
Комплектация
чехол, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Чехол Victorinox из натуральной кожи — стильное решение для хранения ножей и мультитулов этого бренда. Долговечная кожа защищает ваш инструмент от царапин и сколов, сохраняя его внешний вид надолго. Компактный аксессуар, который удобно брать с собой: он не займет много места в сумке или кармане. Идеален для тех, кто привык держать всё необходимое под рукой и ценит практичность в деталях.
Чехол кожаный Victorinox для ножа Classic Colors 58 мм, "Wet Sand" - по цене 1970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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