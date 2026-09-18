Подвеска на ремень Victorinox Multiclip 4.1860
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Характеристики
Описание товара Подвеска на ремень Victorinox Multiclip 4.1860
Ножи и мультитулы Victorinox — это высококачественные и надежные инструменты, которые станут незаменимыми помощниками в любых ситуациях. С шириной всего 5 см и весом 0,12 кг, они идеально подходят для повседневного ношения и использования. Благодаря своему компактному размеру и легкости, данный тип исполнения в виде подвески на ремень позволяет всегда иметь инструменты под рукой, обеспечивая быстроту и удобство доступа. Бренд Victorinox уже давно завоевал доверие пользователей по всему миру, предлагая продукцию, которая сочетает в себе швейцарскую точность и долговечность. Эти ножи и мультитулы оснащены множеством функций, которые могут варьироваться от стандартных режущих лезвий до разнообразных отверток и открывалок. Независимо от вашего рода деятельности — будь то походы, работа на природе или простое использование в городе — инструменты Victorinox обеспечат необходимую универсальность и надежность.
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