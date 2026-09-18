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Нож Morakniv Companion Desert - длина лезвия 103мм купить с доставкой в Москве
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Нож Morakniv Companion Desert - длина лезвия 103мм

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Нож Morakniv Companion Desert - длина лезвия 103мм - фото 1
Нож Morakniv Companion Desert - длина лезвия 103мм - фото 2
Нож Morakniv Companion Desert - длина лезвия 103мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Количество функций
1
  • Нож Morakniv Companion Desert - длина лезвия 103мм - фото 1
  • Нож Morakniv Companion Desert - длина лезвия 103мм - фото 2
  • Нож Morakniv Companion Desert - длина лезвия 103мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 322070
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Нож Morakniv Companion Desert - длина лезвия 103мм
1 710 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MoraKNIV
Тип товара
Нож
Количество функций
1
Длина, см
21.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х4х3
Вес, г.
160

Описание товара Нож Morakniv Companion Desert - длина лезвия 103мм

Нож Morakniv Companion Desert, нержавеющая сталь, бежевый 13166 используется в походах, на рыбалке, путешествиях и т.д. Ручка изготовлена из резинопластика, имеет хорошее сцепление с ладонью. Клинок выполнен из нержавеющей стали, прослужит долгое время. Благодаря поясной петле их можно носить на ремне.

Отзывы о товаре Нож Morakniv Companion Desert - длина лезвия 103мм




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Характеристики
Бренд
MoraKNIV
Тип товара
Нож
Количество функций
1
Длина, см
21.8
Страна производитель
Китай
Описание
Нож Morakniv Companion Desert, нержавеющая сталь, бежевый 13166 используется в походах, на рыбалке, путешествиях и т.д. Ручка изготовлена из резинопластика, имеет хорошее сцепление с ладонью. Клинок выполнен из нержавеющей стали, прослужит долгое время. Благодаря поясной петле их можно носить на ремне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Morakniv Companion Desert - длина лезвия 103мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1710 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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