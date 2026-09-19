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Нож туристический Нож Morakniv Companion Black - длина лезвия 103мм купить с доставкой в Москве
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Нож туристический Нож Morakniv Companion Black - длина лезвия 103мм

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Нож туристический Нож Morakniv Companion Black - длина лезвия 103мм - фото 1
Нож туристический Нож Morakniv Companion Black - длина лезвия 103мм - фото 2
Нож туристический Нож Morakniv Companion Black - длина лезвия 103мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Количество функций
1
  • Нож туристический Нож Morakniv Companion Black - длина лезвия 103мм - фото 1
  • Нож туристический Нож Morakniv Companion Black - длина лезвия 103мм - фото 2
  • Нож туристический Нож Morakniv Companion Black - длина лезвия 103мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
1 710 руб.  2 115 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 368275
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Нож туристический Нож Morakniv Companion Black - длина лезвия 103мм
1 710 руб. -19%
2 115 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MoraKNIV
Тип товара
Нож
Количество функций
1
Длина, см
21.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х3х3
Вес, г.
160

Описание товара Нож туристический Нож Morakniv Companion Black - длина лезвия 103мм

Ножи и мультитулы MoraKNIV — это надежные инструменты, разработанные для профессионалов и любителей активного отдыха. Сочетание высококачественных материалов и шведского мастерства делает эти ножи идеальными для решения широкого спектра задач.

Отзывы о товаре Нож туристический Нож Morakniv Companion Black - длина лезвия 103мм




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Характеристики
Бренд
MoraKNIV
Тип товара
Нож
Количество функций
1
Длина, см
21.8
Страна производитель
Китай
Описание
Ножи и мультитулы MoraKNIV — это надежные инструменты, разработанные для профессионалов и любителей активного отдыха. Сочетание высококачественных материалов и шведского мастерства делает эти ножи идеальными для решения широкого спектра задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож туристический Нож Morakniv Companion Black - длина лезвия 103мм - стоимость товара 1710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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