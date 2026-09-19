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Нож Morakniv Companion F Serrated, нержавеющая сталь, оранжевый купить с доставкой в Москве
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Нож Morakniv Companion F Serrated, нержавеющая сталь, оранжевый

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Нож Morakniv Companion F Serrated, нержавеющая сталь, оранжевый - фото 1
Нож Morakniv Companion F Serrated, нержавеющая сталь, оранжевый - фото 2
Нож Morakniv Companion F Serrated, нержавеющая сталь, оранжевый - фото 3
Нож Morakniv Companion F Serrated, нержавеющая сталь, оранжевый - фото 4
Нож Morakniv Companion F Serrated, нержавеющая сталь, оранжевый - фото 5
Нож Morakniv Companion F Serrated, нержавеющая сталь, оранжевый - фото 6
Нож Morakniv Companion F Serrated, нержавеющая сталь, оранжевый - фото 7
Нож Morakniv Companion F Serrated, нержавеющая сталь, оранжевый - фото 8
Нож Morakniv Companion F Serrated, нержавеющая сталь, оранжевый - фото 9
Нож Morakniv Companion F Serrated, нержавеющая сталь, оранжевый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Количество функций
1
Цвет
оранжевый
  • Нож Morakniv Companion F Serrated, нержавеющая сталь, оранжевый - фото 1
  • Нож Morakniv Companion F Serrated, нержавеющая сталь, оранжевый - фото 2
  • Нож Morakniv Companion F Serrated, нержавеющая сталь, оранжевый - фото 3
  • Нож Morakniv Companion F Serrated, нержавеющая сталь, оранжевый - фото 4
  • Нож Morakniv Companion F Serrated, нержавеющая сталь, оранжевый - фото 5
  • Нож Morakniv Companion F Serrated, нержавеющая сталь, оранжевый - фото 6
  • Нож Morakniv Companion F Serrated, нержавеющая сталь, оранжевый - фото 7
  • Нож Morakniv Companion F Serrated, нержавеющая сталь, оранжевый - фото 8
  • Нож Morakniv Companion F Serrated, нержавеющая сталь, оранжевый - фото 9
  • Нож Morakniv Companion F Serrated, нержавеющая сталь, оранжевый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 160 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386174
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож Morakniv Companion F Serrated, нержавеющая сталь, оранжевый
2 160 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MoraKNIV
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож туристический
Количество функций
1
Цвет
оранжевый
Длина, см
21.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х4х4
Вес, г.
115

Описание товара Нож Morakniv Companion F Serrated, нержавеющая сталь, оранжевый

Нож Morakniv Companion F Serrated, нержавеющая сталь, оранжевый Высокое качество и отличные характеристики продукции – вот составляющие успеха шведской торговой марки Mora of Sweden, уже более 10 лет радующей своих поклонников. Компания возникла в 2005 году в результате слияния двух скандинавских производителей ножей, каждый из которых имел свой многолетний опыт и наработки. Модель Morakniv Companion F Serrated, как следует из названия, оснащена клинком с серрейторной заточкой, позволяющей перерезать канаты, веревки и другие многослойные материалы. Форма клинка, использованная в модели – drop-point. Общая длина ножа составляет 218 мм, при этом на лезвие приходится 103 мм, а толщина в обухе составляет 2.5 мм. Для изготовления клинка была использована нержавеющая сталь, полученная путем холодного проката и дальнейшей закалки до твердости 56-58 пунктов по шкале Роквелла, что позволяет долгое время держать заводскую заточку. Эргономичная рукоять изготовлена из прорезиненного пластика с ярко-оранжевыми вставками, что позволит найти нож даже в ворохе листвы. На поверхности рукояти имеются насечки и тиснение в форме надписи Morakniv, что способствует надежному контакту с рукой. По традиции модель укомплектована пластиковыми ножнами оранжевого цвета, имеющими специальное крепление для размещения на поясе.

Отзывы о товаре Нож Morakniv Companion F Serrated, нержавеющая сталь, оранжевый




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Характеристики
Бренд
MoraKNIV
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож туристический
Количество функций
1
Цвет
оранжевый
Длина, см
21.8
Страна производитель
Китай
Описание
Нож Morakniv Companion F Serrated, нержавеющая сталь, оранжевый Высокое качество и отличные характеристики продукции – вот составляющие успеха шведской торговой марки Mora of Sweden, уже более 10 лет радующей своих поклонников. Компания возникла в 2005 году в результате слияния двух скандинавских производителей ножей, каждый из которых имел свой многолетний опыт и наработки. Модель Morakniv Companion F Serrated, как следует из названия, оснащена клинком с серрейторной заточкой, позволяющей перерезать канаты, веревки и другие многослойные материалы. Форма клинка, использованная в модели – drop-point. Общая длина ножа составляет 218 мм, при этом на лезвие приходится 103 мм, а толщина в обухе составляет 2.5 мм. Для изготовления клинка была использована нержавеющая сталь, полученная путем холодного проката и дальнейшей закалки до твердости 56-58 пунктов по шкале Роквелла, что позволяет долгое время держать заводскую заточку. Эргономичная рукоять изготовлена из прорезиненного пластика с ярко-оранжевыми вставками, что позволит найти нож даже в ворохе листвы. На поверхности рукояти имеются насечки и тиснение в форме надписи Morakniv, что способствует надежному контакту с рукой. По традиции модель укомплектована пластиковыми ножнами оранжевого цвета, имеющими специальное крепление для размещения на поясе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Morakniv Companion F Serrated, нержавеющая сталь, оранжевый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2160 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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