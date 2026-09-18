Нож Morakniv Robust - длина лезвия 88.8мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Нож Morakniv Robust - длина лезвия 88.8мм
Ножи и мультитулы MoraKNIV — это воплощение высочайшего качества и функциональности, разработанные для использования в самых разнообразных условиях. Благодаря своему небольшому весу — всего 0,144 кг — ножи MoraKNIV удобны для ежедневного использования и длительных походов. Этот тип ножей привлекает внимание не только своей легкостью, но и надежностью. Бренд Morakniv, славящийся своими традициями и инновациями, обеспечивает высококачественные материалы и эргономичный дизайн, что гарантирует долгий срок службы и комфорт в использовании даже в самых экстремальных условиях. Независимо от того, используете ли вы нож для туристических выходов на природу, охоты или в повседневном быту, MoraKNIV предлагает инструмент, который не подведет.
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