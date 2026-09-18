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Нож Morakniv Robust - длина лезвия 88.8мм купить с доставкой в Москве
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Нож Morakniv Robust - длина лезвия 88.8мм

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Нож Morakniv Robust - длина лезвия 88.8мм - фото 1
Нож Morakniv Robust - длина лезвия 88.8мм - фото 2
Нож Morakniv Robust - длина лезвия 88.8мм - фото 3
Нож Morakniv Robust - длина лезвия 88.8мм - фото 4
Нож Morakniv Robust - длина лезвия 88.8мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Материал
сталь, пластик
Количество функций
1
Цвет
серый, черный
  • Нож Morakniv Robust - длина лезвия 88.8мм - фото 1
  • Нож Morakniv Robust - длина лезвия 88.8мм - фото 2
  • Нож Morakniv Robust - длина лезвия 88.8мм - фото 3
  • Нож Morakniv Robust - длина лезвия 88.8мм - фото 4
  • Нож Morakniv Robust - длина лезвия 88.8мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322083
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Характеристики

Бренд
MoraKNIV
Тип товара
Нож
Материал
сталь, пластик
Количество функций
1
Цвет
серый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х3х3
Вес, г.
140

Описание товара Нож Morakniv Robust - длина лезвия 88.8мм

Ножи и мультитулы MoraKNIV — это воплощение высочайшего качества и функциональности, разработанные для использования в самых разнообразных условиях. Благодаря своему небольшому весу — всего 0,144 кг — ножи MoraKNIV удобны для ежедневного использования и длительных походов. Этот тип ножей привлекает внимание не только своей легкостью, но и надежностью. Бренд Morakniv, славящийся своими традициями и инновациями, обеспечивает высококачественные материалы и эргономичный дизайн, что гарантирует долгий срок службы и комфорт в использовании даже в самых экстремальных условиях. Независимо от того, используете ли вы нож для туристических выходов на природу, охоты или в повседневном быту, MoraKNIV предлагает инструмент, который не подведет.

Отзывы о товаре Нож Morakniv Robust - длина лезвия 88.8мм




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Характеристики
Бренд
MoraKNIV
Тип товара
Нож
Материал
сталь, пластик
Количество функций
1
Цвет
серый, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Ножи и мультитулы MoraKNIV — это воплощение высочайшего качества и функциональности, разработанные для использования в самых разнообразных условиях. Благодаря своему небольшому весу — всего 0,144 кг — ножи MoraKNIV удобны для ежедневного использования и длительных походов. Этот тип ножей привлекает внимание не только своей легкостью, но и надежностью. Бренд Morakniv, славящийся своими традициями и инновациями, обеспечивает высококачественные материалы и эргономичный дизайн, что гарантирует долгий срок службы и комфорт в использовании даже в самых экстремальных условиях. Независимо от того, используете ли вы нож для туристических выходов на природу, охоты или в повседневном быту, MoraKNIV предлагает инструмент, который не подведет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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