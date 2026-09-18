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Нож Morakniv Kansbol Green 12634 - длина лезвия 109мм купить с доставкой в Москве
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Нож Morakniv Kansbol Green 12634 - длина лезвия 109мм

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Нож Morakniv Kansbol Green 12634 - длина лезвия 109мм - фото 1
Нож Morakniv Kansbol Green 12634 - длина лезвия 109мм - фото 2
Нож Morakniv Kansbol Green 12634 - длина лезвия 109мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Количество функций
1
  • Нож Morakniv Kansbol Green 12634 - длина лезвия 109мм - фото 1
  • Нож Morakniv Kansbol Green 12634 - длина лезвия 109мм - фото 2
  • Нож Morakniv Kansbol Green 12634 - длина лезвия 109мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322102
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Характеристики

Бренд
MoraKNIV
Тип товара
Нож
Количество функций
1
Длина, см
22.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х4х4
Вес, г.
170

Описание товара Нож Morakniv Kansbol Green 12634 - длина лезвия 109мм

MoraKNIV — это надежные ножи и мультитулы, идеально подходящие для любителей активного отдыха, туристов и профессионалов. С весом всего 0,177 кг, они обеспечивают легкость и удобство в использовании без ущерба для прочности и функциональности. Изготовленные под известным брендом Morakniv, эти ножи отличаются высоким качеством и долговечностью. MoraKNIV предлагает широкий ассортимент ножей, которые подходят для различных целей: от разделки и чистки рыбы до подготовки древесины для костра. Благодаря эргономичному дизайну и превосходной заточке, ножи обеспечивают точный и безопасный рез. Независимо от выбранной модели, каждый нож MoraKNIV сочетает в себе традиции шведского качества и инновационные разработки, что делает его незаменимым инструментом в любых условиях.

Отзывы о товаре Нож Morakniv Kansbol Green 12634 - длина лезвия 109мм




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Характеристики
Бренд
MoraKNIV
Тип товара
Нож
Количество функций
1
Длина, см
22.8
Страна производитель
Китай
Описание
MoraKNIV — это надежные ножи и мультитулы, идеально подходящие для любителей активного отдыха, туристов и профессионалов. С весом всего 0,177 кг, они обеспечивают легкость и удобство в использовании без ущерба для прочности и функциональности. Изготовленные под известным брендом Morakniv, эти ножи отличаются высоким качеством и долговечностью. MoraKNIV предлагает широкий ассортимент ножей, которые подходят для различных целей: от разделки и чистки рыбы до подготовки древесины для костра. Благодаря эргономичному дизайну и превосходной заточке, ножи обеспечивают точный и безопасный рез. Независимо от выбранной модели, каждый нож MoraKNIV сочетает в себе традиции шведского качества и инновационные разработки, что делает его незаменимым инструментом в любых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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