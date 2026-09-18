Нож Morakniv Kansbol Green 12634 - длина лезвия 109мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Нож Morakniv Kansbol Green 12634 - длина лезвия 109мм
MoraKNIV — это надежные ножи и мультитулы, идеально подходящие для любителей активного отдыха, туристов и профессионалов. С весом всего 0,177 кг, они обеспечивают легкость и удобство в использовании без ущерба для прочности и функциональности. Изготовленные под известным брендом Morakniv, эти ножи отличаются высоким качеством и долговечностью. MoraKNIV предлагает широкий ассортимент ножей, которые подходят для различных целей: от разделки и чистки рыбы до подготовки древесины для костра. Благодаря эргономичному дизайну и превосходной заточке, ножи обеспечивают точный и безопасный рез. Независимо от выбранной модели, каждый нож MoraKNIV сочетает в себе традиции шведского качества и инновационные разработки, что делает его незаменимым инструментом в любых условиях.
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