Нож Ganzo G707 - длина лезвия 90мм
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Характеристики
Описание товара Нож Ganzo G707 - длина лезвия 90мм
Нож складной Ganzo G707 - это удобный и надежный инструмент для любителей активного отдыха. Этот нож имеет полуавтоматический механизм открытия лезвия, который позволяет быстро и легко использовать его в любых условиях. Лезвие выполнено из нержавеющей стали 440С и имеет прямую заточку, которая обеспечивает высокую режущую способность. Нож Ganzo G707 также оснащен автоматическим механизмом выброса клинка, который срабатывает при нажатии на кнопку в передней части рукоятки. Это делает его еще более удобным в использовании и обеспечивает безопасность при работе. Рукоятка ножа выполнена из стали и дерева, что обеспечивает удобство и надежность при использовании. Она также имеет клипсу для крепления на ремне или кармане, что позволяет носить нож всегда под рукой. Ganzo G707 идеально подходит для использования в туристических походах, на рыбалке, охоте или просто для повседневного использования. Он имеет все необходимые функции и качества, чтобы стать надежным помощником в любых условиях.
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