Нож Ganzo G8012 черный, с чехлом
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Нож
Количество функций
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%2 670 руб. 5 892 руб.
В наличии
Код товара: 386088
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 670 руб. -55%
5 892 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож
Количество функций
2
Длина, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х6х4
Вес, г.
360
Описание товара Нож Ganzo G8012 черный, с чехлом
Нож Ganzo G8012 черный незаменим в турпоходе, путешествии или в исследовательской экспедиции. Способен придти на помощь в самых трудных ситуациях. Клинок из стали 7Cr17 устойчив к коррозии и может использоваться в условиях повышенной влажности. Лезвие жестко зафиксировано по отношению к рукоятке, что повышает стойкость ножа к нагрузкам. Изделие комплектуется чехлом-ножнами, в который встроен стропорез и закреплено вынимающееся огниво.
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Нож Ganzo G8012 черный незаменим в турпоходе, путешествии или в исследовательской экспедиции. Способен придти на помощь в самых трудных ситуациях. Клинок из стали 7Cr17 устойчив к коррозии и может использоваться в условиях повышенной влажности. Лезвие жестко зафиксировано по отношению к рукоятке, что повышает стойкость ножа к нагрузкам. Изделие комплектуется чехлом-ножнами, в который встроен стропорез и закреплено вынимающееся огниво.
Нож Ganzo G8012 черный, с чехлом - по цене 2670 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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