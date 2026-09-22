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Нож-брелок Victorinox Classic SD Paris Style, 58 мм, 7 функций, розовый (подар.коробка) купить с доставкой в Москве
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Нож-брелок Victorinox Classic SD Paris Style, 58 мм, 7 функций, розовый (подар.коробка)

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Нож-брелок Victorinox Classic SD Paris Style, 58 мм, 7 функций, розовый (подар.коробка) - фото 1
Нож-брелок Victorinox Classic SD Paris Style, 58 мм, 7 функций, розовый (подар.коробка) - фото 2
Нож-брелок Victorinox Classic SD Paris Style, 58 мм, 7 функций, розовый (подар.коробка) - фото 3
Нож-брелок Victorinox Classic SD Paris Style, 58 мм, 7 функций, розовый (подар.коробка) - фото 4
Нож-брелок Victorinox Classic SD Paris Style, 58 мм, 7 функций, розовый (подар.коробка) - фото 5
Нож-брелок Victorinox Classic SD Paris Style, 58 мм, 7 функций, розовый (подар.коробка) - фото 6
Нож-брелок Victorinox Classic SD Paris Style, 58 мм, 7 функций, розовый (подар.коробка) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал
металл, пластик
Количество функций
7
Цвет
розовый
Комплектация
мультитул, документация, упаковка
  • Нож-брелок Victorinox Classic SD Paris Style, 58 мм, 7 функций, розовый (подар.коробка) - фото 1
  • Нож-брелок Victorinox Classic SD Paris Style, 58 мм, 7 функций, розовый (подар.коробка) - фото 2
  • Нож-брелок Victorinox Classic SD Paris Style, 58 мм, 7 функций, розовый (подар.коробка) - фото 3
  • Нож-брелок Victorinox Classic SD Paris Style, 58 мм, 7 функций, розовый (подар.коробка) - фото 4
  • Нож-брелок Victorinox Classic SD Paris Style, 58 мм, 7 функций, розовый (подар.коробка) - фото 5
  • Нож-брелок Victorinox Classic SD Paris Style, 58 мм, 7 функций, розовый (подар.коробка) - фото 6
  • Нож-брелок Victorinox Classic SD Paris Style, 58 мм, 7 функций, розовый (подар.коробка) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 800 руб. 
Начислим 77 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727262
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Нож-брелок Victorinox Classic SD Paris Style, 58 мм, 7 функций, розовый (подар.коробка)
4 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитул
Тип товара
брелок
Материал
металл, пластик
Количество функций
7
Цвет
розовый
Длина, см
5.8
Комплектация
мультитул, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
15х9х3
Вес, г.
148

Описание товара Нож-брелок Victorinox Classic SD Paris Style, 58 мм, 7 функций, розовый (подар.коробка)

Victorinox Classic SD — маленький складной нож-брелок с набором из 7 функций. Данный брелок не только стильный аксессуар, но и высокофункциональный инструмент, который способен прийти на помощь в любую минуту, так как он всегда находится под рукой. В комплекте с брелком идут кольцо для ключей, темляк и металлический брелок с логотипом Victorinox.

Отзывы о товаре Нож-брелок Victorinox Classic SD Paris Style, 58 мм, 7 функций, розовый (подар.коробка)




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитул
Тип товара
брелок
Материал
металл, пластик
Количество функций
7
Цвет
розовый
Длина, см
5.8
Комплектация
мультитул, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Описание
Victorinox Classic SD — маленький складной нож-брелок с набором из 7 функций. Данный брелок не только стильный аксессуар, но и высокофункциональный инструмент, который способен прийти на помощь в любую минуту, так как он всегда находится под рукой. В комплекте с брелком идут кольцо для ключей, темляк и металлический брелок с логотипом Victorinox.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож-брелок Victorinox Classic SD Paris Style, 58 мм, 7 функций, розовый (подар.коробка) - данный товар вы можете купить по цене 4800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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