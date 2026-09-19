Top.Mail.Ru
Нож туристический Нож Morakniv Bushcraft Forest - длина лезвия 109мм купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Нож туристический Нож Morakniv Bushcraft Forest - длина лезвия 109мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Нож туристический Нож Morakniv Bushcraft Forest - длина лезвия 109мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Материал
пластик-резина/нержавеющая сталь
Количество функций
1
Цвет
хаки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 368276
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MoraKNIV
Тип товара
Нож
Материал
пластик-резина/нержавеющая сталь
Количество функций
1
Цвет
хаки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х5х5
Вес, г.
190

Описание товара Нож туристический Нож Morakniv Bushcraft Forest - длина лезвия 109мм

Нож с фиксированным клинком Morakniv Bushcraft Forest S (12493S) это замечательный рабочий инструмент, и нужен он, прежде всего, для охоты и выживания на природе. Само название bushcraft дословно подразумевает умение жить в дикой среде с минимумом снаряжения. То есть, такое изделие в первую очередь пригодится экстремалам и выживальщикам. Ну и обычным туристам и тем, кто любит свой отдых проводить за городом, нож тоже будет полезен. Фанаты ножей подтвердят, что продукция Morakniv сочетает в себе отличные рабочие характеристики и невысокую стоимость. Данная модель правило только подтверждает. Пластиковые ножны имеют крепление для ремня, также в них предусмотрено отверстие для оттока воды. Рукоять изделия выполнена с очень удобными подпальцевыми выемками, поэтому держать нож в руке и использовать его комфортно. В состав рукояти вошли пластик и резина. Эргономичная модель, при работе не выскользнет из руки.

Отзывы о товаре Нож туристический Нож Morakniv Bushcraft Forest - длина лезвия 109мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MoraKNIV
Тип товара
Нож
Материал
пластик-резина/нержавеющая сталь
Количество функций
1
Цвет
хаки
Страна производитель
Китай
Описание
Нож с фиксированным клинком Morakniv Bushcraft Forest S (12493S) это замечательный рабочий инструмент, и нужен он, прежде всего, для охоты и выживания на природе. Само название bushcraft дословно подразумевает умение жить в дикой среде с минимумом снаряжения. То есть, такое изделие в первую очередь пригодится экстремалам и выживальщикам. Ну и обычным туристам и тем, кто любит свой отдых проводить за городом, нож тоже будет полезен. Фанаты ножей подтвердят, что продукция Morakniv сочетает в себе отличные рабочие характеристики и невысокую стоимость. Данная модель правило только подтверждает. Пластиковые ножны имеют крепление для ремня, также в них предусмотрено отверстие для оттока воды. Рукоять изделия выполнена с очень удобными подпальцевыми выемками, поэтому держать нож в руке и использовать его комфортно. В состав рукояти вошли пластик и резина. Эргономичная модель, при работе не выскользнет из руки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож туристический Нож Morakniv Bushcraft Forest - длина лезвия 109мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...