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Нож Morakniv Kansbol, нержавеющая сталь, крепление Multi-Mount, зеленый купить с доставкой в Москве
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Нож Morakniv Kansbol, нержавеющая сталь, крепление Multi-Mount, зеленый

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Нож Morakniv Kansbol, нержавеющая сталь, крепление Multi-Mount, зеленый - фото 1
Нож Morakniv Kansbol, нержавеющая сталь, крепление Multi-Mount, зеленый - фото 2
Нож Morakniv Kansbol, нержавеющая сталь, крепление Multi-Mount, зеленый - фото 3
Нож Morakniv Kansbol, нержавеющая сталь, крепление Multi-Mount, зеленый - фото 4
Нож Morakniv Kansbol, нержавеющая сталь, крепление Multi-Mount, зеленый - фото 5
Нож Morakniv Kansbol, нержавеющая сталь, крепление Multi-Mount, зеленый - фото 6
Нож Morakniv Kansbol, нержавеющая сталь, крепление Multi-Mount, зеленый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Количество функций
1
  • Нож Morakniv Kansbol, нержавеющая сталь, крепление Multi-Mount, зеленый - фото 1
  • Нож Morakniv Kansbol, нержавеющая сталь, крепление Multi-Mount, зеленый - фото 2
  • Нож Morakniv Kansbol, нержавеющая сталь, крепление Multi-Mount, зеленый - фото 3
  • Нож Morakniv Kansbol, нержавеющая сталь, крепление Multi-Mount, зеленый - фото 4
  • Нож Morakniv Kansbol, нержавеющая сталь, крепление Multi-Mount, зеленый - фото 5
  • Нож Morakniv Kansbol, нержавеющая сталь, крепление Multi-Mount, зеленый - фото 6
  • Нож Morakniv Kansbol, нержавеющая сталь, крепление Multi-Mount, зеленый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
6 120 руб.  8 618 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386150
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Характеристики

Бренд
MoraKNIV
Тип товара
Нож
Количество функций
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х4
Вес, г.
210

Описание товара Нож Morakniv Kansbol, нержавеющая сталь, крепление Multi-Mount, зеленый

MoraKNIV — это высококачественные ножи и мультитулы, которые сочетают в себе скандинавские традиции и современные технологии. Каждый нож от шведского бренда Morakniv представляет собой универсальный инструмент, подходящий как для профессионалов, так и для любителей активного отдыха на природе.

Отзывы о товаре Нож Morakniv Kansbol, нержавеющая сталь, крепление Multi-Mount, зеленый




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Характеристики
Бренд
MoraKNIV
Тип товара
Нож
Количество функций
1
Страна производитель
Китай
Описание
MoraKNIV — это высококачественные ножи и мультитулы, которые сочетают в себе скандинавские традиции и современные технологии. Каждый нож от шведского бренда Morakniv представляет собой универсальный инструмент, подходящий как для профессионалов, так и для любителей активного отдыха на природе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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