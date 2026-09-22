Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, красный, блистер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал
металл, пластик
Количество функций
12
Цвет
красный
Комплектация
мультитул, документация, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб.
В наличии
Код товара: 727277
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 620 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитул
Тип товара
Мультитул
Материал
металл, пластик
Количество функций
12
Цвет
красный
Длина, см
9.1
Комплектация
мультитул, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
23х12х2
Вес, г.
70
Описание товара Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, красный, блистер
Victorinox SPARTAN – самый популярный швейцарский армейский нож 91 мм с 12 функциями. Культовая модель с красными гладкими накладками. Карманный дизайн среднего размера из серии Spartan – это уже классика. Для изготовления металлических составляющих складного ножа Викторинокс Спартан использовали высококачественную нержавеющую сталь, а накладки – это прочный органический пластик с гладкой глянцевой поверхностью. Все материалы идеально выдерживают эксплуатационные нагрузки и при правильном уходе порадуют вас профессиональной функциональностью и долговечностью.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 530 руб.633 руб. в СплитМачете Ganzo Firebird F804 желто-черный
-
В наличииЦена 2 670 руб. 5 892 руб.668 руб. в СплитНож Ganzo G8012 черный, с чехлом
-
В наличииЦена 2 910 руб.728 руб. в СплитНож Morakniv Fishing Comfort Serrated Edge, черный/зеленый
-
В наличииЦена 4 630 руб.1158 руб. в СплитНож My First Victorinox Parrot Edition, 84 мм, 9 функций, красны...
-
В наличииЦена 4 800 руб.1200 руб. в СплитНож-брелок Victorinox Classic SD Paris Style, 58 мм, 7 функций, ...
-
В наличииЦена 4 800 руб.1200 руб. в СплитНож-брелок Victorinox Classic SD New York Style, 58 мм, 7 функци...
-
В наличииЦена 6 280 руб.1570 руб. в СплитНож Victorinox Farmer X Alox, 93 мм, 10 функций, алюминиевая рук...
-
В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитШвейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Paris Style, роз...
-
В наличииЦена 7 140 руб.1785 руб. в СплитШвейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, би...
-
В наличииЦена 7 140 руб.1785 руб. в СплитНож Victorinox Companion Paris Style, 91 мм, 16 функций, розовый...
-
В наличииЦена 7 140 руб.1785 руб. в СплитНож Victorinox Companion Sydney Style, 91 мм, 16 функций, бирюзо...
-
В наличииЦена 7 140 руб.1785 руб. в СплитНож Victorinox Companion New York Style, 91 мм, 16 функций, зеле...
Бренд
Тип товара
Мультитул
Тип товара
Мультитул
Материал
металл, пластик
Количество функций
12
Цвет
красный
Длина, см
9.1
Комплектация
мультитул, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Victorinox SPARTAN – самый популярный швейцарский армейский нож 91 мм с 12 функциями. Культовая модель с красными гладкими накладками. Карманный дизайн среднего размера из серии Spartan – это уже классика. Для изготовления металлических составляющих складного ножа Викторинокс Спартан использовали высококачественную нержавеющую сталь, а накладки – это прочный органический пластик с гладкой глянцевой поверхностью. Все материалы идеально выдерживают эксплуатационные нагрузки и при правильном уходе порадуют вас профессиональной функциональностью и долговечностью.
Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, красный, блистер - данный товар вы можете купить по цене 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, красный, блистер