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Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) купить с доставкой в Москве
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Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка)

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Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 1
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 2
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 3
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 4
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 5
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 6
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 7
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 8
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 9
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 10
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 11
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 12
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 13
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 14
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 15
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 16
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 17
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 18
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 19
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал
металл, пластик
Цвет
зеленый
Комплектация
карта, чехол-кардхолдер с карабином, документация, упаковка
  • Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 1
  • Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 2
  • Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 3
  • Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 4
  • Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 5
  • Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 6
  • Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 7
  • Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 8
  • Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 9
  • Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 10
  • Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 11
  • Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 12
  • Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 13
  • Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 14
  • Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 15
  • Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 16
  • Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 17
  • Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 18
  • Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 19
  • Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 140 руб. 
Начислим 115 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727266
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка)
7 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитул
Тип товара
Швейцарская карта
Материал
металл, пластик
Цвет
зеленый
Длина, см
8.2
Комплектация
карта, чехол-кардхолдер с карабином, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
15х9х3
Вес, г.
100

Описание товара Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка)

SwissCard (швейцарская карта) - уникальный аксессуар от Victorinox. Множество полезных приспособлений спрятаны в корпус размером с кредитку. SwissCard Victorinox с лёгкостью уместится в отделение для банковских карт в вашем кошельке.

Отзывы о товаре Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка)




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитул
Тип товара
Швейцарская карта
Материал
металл, пластик
Цвет
зеленый
Длина, см
8.2
Комплектация
карта, чехол-кардхолдер с карабином, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Описание
SwissCard (швейцарская карта) - уникальный аксессуар от Victorinox. Множество полезных приспособлений спрятаны в корпус размером с кредитку. SwissCard Victorinox с лёгкостью уместится в отделение для банковских карт в вашем кошельке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7140 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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