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Нож Morakniv Fishing Comfort Serrated Edge, черный/зеленый купить с доставкой в Москве
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Нож Morakniv Fishing Comfort Serrated Edge, черный/зеленый

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Нож Morakniv Fishing Comfort Serrated Edge, черный/зеленый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож туристический
Материал
пластик-резина/нержавеющая сталь
Количество функций
1
Цвет
зеленый/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 910 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386162
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Нож Morakniv Fishing Comfort Serrated Edge, черный/зеленый
2 910 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MoraKNIV
Тип товара
Нож туристический
Материал
пластик-резина/нержавеющая сталь
Количество функций
1
Цвет
зеленый/черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х15х4
Вес, г.
174

Описание товара Нож Morakniv Fishing Comfort Serrated Edge, черный/зеленый

Нож Morakniv Fishing Comfort Scaler 098 во многом похож на младшую модель Morakniv Fishing Comfort Fillet 090, отличаясь только некоторыми характеристиками и конструктивными особенностями. В модели использовано узкое лезвие с прямым обухом. Лезвие имеет режущую кромку с прямой заточкой, а на его обухе толщиной 2 мм есть участок с серрейторной заточкой, который можно использовать при чистке рыбы от чешуи. Длина клинка составляет 98 мм, о чем говорит число в названии модели, а общая длина ножа чуть больше 21 см. При изготовлении клинка использована мартенситная нержавеющая сталь Sandvik 12C27 твердостью 56-58 HRC, что наделяет клинок отличной эластичностью и гибкостью, а также позволяет долго держать заводскую заточку. Эргономичная форма рукоятки, за основу которой взята рукоять серии Companion, помогает надежно удерживать нож в руке при выполнении работ. Для изготовления рукояти использован прорезиненный черный пластик со вставками салатового цвета, которые являются визитной карточкой всей серии Fishing Comfort. Для безопасности и удобства при транспортировке, нож комплектуется пластиковыми ножнами черного цвета, в которых он надежно фиксируется, а при желании, может быть размещен на поясе, благодаря наличию зажима на ножнах.

Отзывы о товаре Нож Morakniv Fishing Comfort Serrated Edge, черный/зеленый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MoraKNIV
Тип товара
Нож туристический
Материал
пластик-резина/нержавеющая сталь
Количество функций
1
Цвет
зеленый/черный
Страна производитель
Китай
Описание
Нож Morakniv Fishing Comfort Scaler 098 во многом похож на младшую модель Morakniv Fishing Comfort Fillet 090, отличаясь только некоторыми характеристиками и конструктивными особенностями. В модели использовано узкое лезвие с прямым обухом. Лезвие имеет режущую кромку с прямой заточкой, а на его обухе толщиной 2 мм есть участок с серрейторной заточкой, который можно использовать при чистке рыбы от чешуи. Длина клинка составляет 98 мм, о чем говорит число в названии модели, а общая длина ножа чуть больше 21 см. При изготовлении клинка использована мартенситная нержавеющая сталь Sandvik 12C27 твердостью 56-58 HRC, что наделяет клинок отличной эластичностью и гибкостью, а также позволяет долго держать заводскую заточку. Эргономичная форма рукоятки, за основу которой взята рукоять серии Companion, помогает надежно удерживать нож в руке при выполнении работ. Для изготовления рукояти использован прорезиненный черный пластик со вставками салатового цвета, которые являются визитной карточкой всей серии Fishing Comfort. Для безопасности и удобства при транспортировке, нож комплектуется пластиковыми ножнами черного цвета, в которых он надежно фиксируется, а при желании, может быть размещен на поясе, благодаря наличию зажима на ножнах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Morakniv Fishing Comfort Serrated Edge, черный/зеленый - стоимость товара 2910 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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