Нож Morakniv Fishing Comfort Serrated Edge, черный/зеленый
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Характеристики
Описание товара Нож Morakniv Fishing Comfort Serrated Edge, черный/зеленый
Нож Morakniv Fishing Comfort Scaler 098 во многом похож на младшую модель Morakniv Fishing Comfort Fillet 090, отличаясь только некоторыми характеристиками и конструктивными особенностями. В модели использовано узкое лезвие с прямым обухом. Лезвие имеет режущую кромку с прямой заточкой, а на его обухе толщиной 2 мм есть участок с серрейторной заточкой, который можно использовать при чистке рыбы от чешуи. Длина клинка составляет 98 мм, о чем говорит число в названии модели, а общая длина ножа чуть больше 21 см. При изготовлении клинка использована мартенситная нержавеющая сталь Sandvik 12C27 твердостью 56-58 HRC, что наделяет клинок отличной эластичностью и гибкостью, а также позволяет долго держать заводскую заточку. Эргономичная форма рукоятки, за основу которой взята рукоять серии Companion, помогает надежно удерживать нож в руке при выполнении работ. Для изготовления рукояти использован прорезиненный черный пластик со вставками салатового цвета, которые являются визитной карточкой всей серии Fishing Comfort. Для безопасности и удобства при транспортировке, нож комплектуется пластиковыми ножнами черного цвета, в которых он надежно фиксируется, а при желании, может быть размещен на поясе, благодаря наличию зажима на ножнах.
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