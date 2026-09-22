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Нож Victorinox Farmer X Alox, 93 мм, 10 функций, алюминиевая рукоять, серебристый купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox Farmer X Alox, 93 мм, 10 функций, алюминиевая рукоять, серебристый

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Нож Victorinox Farmer X Alox, 93 мм, 10 функций, алюминиевая рукоять, серебристый - фото 1
Нож Victorinox Farmer X Alox, 93 мм, 10 функций, алюминиевая рукоять, серебристый - фото 2
Нож Victorinox Farmer X Alox, 93 мм, 10 функций, алюминиевая рукоять, серебристый - фото 3
Нож Victorinox Farmer X Alox, 93 мм, 10 функций, алюминиевая рукоять, серебристый - фото 4
Нож Victorinox Farmer X Alox, 93 мм, 10 функций, алюминиевая рукоять, серебристый - фото 5
Нож Victorinox Farmer X Alox, 93 мм, 10 функций, алюминиевая рукоять, серебристый - фото 6
Нож Victorinox Farmer X Alox, 93 мм, 10 функций, алюминиевая рукоять, серебристый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал
металл
Цвет
серебристый
Комплектация
мультитул, документация, упаковка
  • Нож Victorinox Farmer X Alox, 93 мм, 10 функций, алюминиевая рукоять, серебристый - фото 1
  • Нож Victorinox Farmer X Alox, 93 мм, 10 функций, алюминиевая рукоять, серебристый - фото 2
  • Нож Victorinox Farmer X Alox, 93 мм, 10 функций, алюминиевая рукоять, серебристый - фото 3
  • Нож Victorinox Farmer X Alox, 93 мм, 10 функций, алюминиевая рукоять, серебристый - фото 4
  • Нож Victorinox Farmer X Alox, 93 мм, 10 функций, алюминиевая рукоять, серебристый - фото 5
  • Нож Victorinox Farmer X Alox, 93 мм, 10 функций, алюминиевая рукоять, серебристый - фото 6
  • Нож Victorinox Farmer X Alox, 93 мм, 10 функций, алюминиевая рукоять, серебристый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 280 руб. 
Начислим 101 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727268
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож Victorinox Farmer X Alox, 93 мм, 10 функций, алюминиевая рукоять, серебристый
6 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитул
Тип товара
Мультитул
Материал
металл
Цвет
серебристый
Длина, см
9.3
Комплектация
мультитул, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
10х3х2
Вес, г.
109

Описание товара Нож Victorinox Farmer X Alox, 93 мм, 10 функций, алюминиевая рукоять, серебристый

Нож Victorinox Farmer X Alox, 93 мм, 10 функций, алюминиевая рукоять, серебристый 0.8271.26 подойдет для походов, путешествий, поездок и т.д. Имеет специальные накладки из анодированного алюминия. Это гарантирует долгий срок службы. Для ношения ножа в качестве брелка предусмотрено кольцо для ключей.

Отзывы о товаре Нож Victorinox Farmer X Alox, 93 мм, 10 функций, алюминиевая рукоять, серебристый




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитул
Тип товара
Мультитул
Материал
металл
Цвет
серебристый
Длина, см
9.3
Комплектация
мультитул, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Описание
Нож Victorinox Farmer X Alox, 93 мм, 10 функций, алюминиевая рукоять, серебристый 0.8271.26 подойдет для походов, путешествий, поездок и т.д. Имеет специальные накладки из анодированного алюминия. Это гарантирует долгий срок службы. Для ношения ножа в качестве брелка предусмотрено кольцо для ключей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Farmer X Alox, 93 мм, 10 функций, алюминиевая рукоять, серебристый - стоимость товара 6280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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