Нож Ganzo G8012 пустынный желтый, с чехлом
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Нож туристический
Количество функций
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%2 080 руб. 5 892 руб.
В наличии
Код товара: 386087
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 080 руб. -65%
5 892 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож туристический
Количество функций
2
Размеры в упаковке, см
23х6х4
Вес, г.
360
Описание товара Нож Ganzo G8012 пустынный желтый, с чехлом
Туристический нож Ganzo G8012 OR незаменим в условиях дикой природы при экстремальном отдыхе. Сталь марки 7Сr17 обладает следующими свойствами: высокой твердостью и возможностью правки ножа. Для доводки остроты лезвия на чехле размещена металлическая пластина с алмазным напылением. Также в чехол встроены стропорез и огниво. Рукоятка из износоустойчивого ABS-пластика заканчивается плоским выступом, выполняющим роль стеклобоя. Классическая заточка позволяет справиться с большинством твердых материалов.
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Туристический нож Ganzo G8012 OR незаменим в условиях дикой природы при экстремальном отдыхе. Сталь марки 7Сr17 обладает следующими свойствами: высокой твердостью и возможностью правки ножа. Для доводки остроты лезвия на чехле размещена металлическая пластина с алмазным напылением. Также в чехол встроены стропорез и огниво. Рукоятка из износоустойчивого ABS-пластика заканчивается плоским выступом, выполняющим роль стеклобоя. Классическая заточка позволяет справиться с большинством твердых материалов.
Нож Ganzo G8012 пустынный желтый, с чехлом - стоимость товара 2080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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