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Нож Ganzo G8012 пустынный желтый, с чехлом купить с доставкой в Москве
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Нож Ganzo G8012 пустынный желтый, с чехлом

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Нож Ganzo G8012 пустынный желтый, с чехлом - фото 1
Нож Ganzo G8012 пустынный желтый, с чехлом - фото 2
Нож Ganzo G8012 пустынный желтый, с чехлом - фото 3
Нож Ganzo G8012 пустынный желтый, с чехлом - фото 4
Нож Ganzo G8012 пустынный желтый, с чехлом - фото 5
Нож Ganzo G8012 пустынный желтый, с чехлом - фото 6
Нож Ganzo G8012 пустынный желтый, с чехлом - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож туристический
Количество функций
2
  • Нож Ganzo G8012 пустынный желтый, с чехлом - фото 1
  • Нож Ganzo G8012 пустынный желтый, с чехлом - фото 2
  • Нож Ganzo G8012 пустынный желтый, с чехлом - фото 3
  • Нож Ganzo G8012 пустынный желтый, с чехлом - фото 4
  • Нож Ganzo G8012 пустынный желтый, с чехлом - фото 5
  • Нож Ganzo G8012 пустынный желтый, с чехлом - фото 6
  • Нож Ganzo G8012 пустынный желтый, с чехлом - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%
2 080 руб.  5 892 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386087
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож Ganzo G8012 пустынный желтый, с чехлом
2 080 руб. -65%
5 892 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ganzo
Тип товара
Нож туристический
Количество функций
2
Размеры в упаковке, см
23х6х4
Вес, г.
360

Описание товара Нож Ganzo G8012 пустынный желтый, с чехлом

Туристический нож Ganzo G8012 OR незаменим в условиях дикой природы при экстремальном отдыхе. Сталь марки 7Сr17 обладает следующими свойствами: высокой твердостью и возможностью правки ножа. Для доводки остроты лезвия на чехле размещена металлическая пластина с алмазным напылением. Также в чехол встроены стропорез и огниво. Рукоятка из износоустойчивого ABS-пластика заканчивается плоским выступом, выполняющим роль стеклобоя. Классическая заточка позволяет справиться с большинством твердых материалов.

Отзывы о товаре Нож Ganzo G8012 пустынный желтый, с чехлом




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Ganzo
Тип товара
Нож туристический
Количество функций
2
Описание
Туристический нож Ganzo G8012 OR незаменим в условиях дикой природы при экстремальном отдыхе. Сталь марки 7Сr17 обладает следующими свойствами: высокой твердостью и возможностью правки ножа. Для доводки остроты лезвия на чехле размещена металлическая пластина с алмазным напылением. Также в чехол встроены стропорез и огниво. Рукоятка из износоустойчивого ABS-пластика заканчивается плоским выступом, выполняющим роль стеклобоя. Классическая заточка позволяет справиться с большинством твердых материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Ganzo G8012 пустынный желтый, с чехлом - стоимость товара 2080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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