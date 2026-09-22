Чехол кожаный Victorinox для ножа 91 мм толщиной 2-4 уровня, черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Чехол
Материал
искусственная кожа
Цвет
черный
Комплектация
чехол, документация, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб.
В наличии
Код товара: 727283
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2 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехол
Тип товара
чехол
Материал
искусственная кожа
Цвет
черный
Длина, см
3.5
Комплектация
чехол, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
10х4х4
Вес, г.
40
Описание товара Чехол кожаный Victorinox для ножа 91 мм толщиной 2-4 уровня, черный
Чехол из искусственной кожи для Swiss Officers Knife 91 и 93 мм Victorinox, черный 4.0480.3 подходит для переноски ножа во время туристических походов, пикников и т.д. Защищает от пыли и грязи. Изготовлен из искусственной кожи, отличается хорошей прочностью и долговечностью.
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Бренд
Тип товара
Чехол
Тип товара
чехол
Материал
искусственная кожа
Цвет
черный
Длина, см
3.5
Комплектация
чехол, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Чехол из искусственной кожи для Swiss Officers Knife 91 и 93 мм Victorinox, черный 4.0480.3 подходит для переноски ножа во время туристических походов, пикников и т.д. Защищает от пыли и грязи. Изготовлен из искусственной кожи, отличается хорошей прочностью и долговечностью.
Чехол кожаный Victorinox для ножа 91 мм толщиной 2-4 уровня, черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2470 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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