Top.Mail.Ru
Чехол кожаный Victorinox для ножа 91 мм толщиной 2-4 уровня, черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чехол кожаный Victorinox для ножа 91 мм толщиной 2-4 уровня, черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чехол кожаный Victorinox для ножа 91 мм толщиной 2-4 уровня, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
Материал
искусственная кожа
Цвет
черный
Комплектация
чехол, документация, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727283
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол кожаный Victorinox для ножа 91 мм толщиной 2-4 уровня, черный
2 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Чехол
Тип товара
чехол
Материал
искусственная кожа
Цвет
черный
Длина, см
3.5
Комплектация
чехол, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
10х4х4
Вес, г.
40

Описание товара Чехол кожаный Victorinox для ножа 91 мм толщиной 2-4 уровня, черный

Чехол из искусственной кожи для Swiss Officers Knife 91 и 93 мм Victorinox, черный 4.0480.3 подходит для переноски ножа во время туристических походов, пикников и т.д. Защищает от пыли и грязи. Изготовлен из искусственной кожи, отличается хорошей прочностью и долговечностью.

Отзывы о товаре Чехол кожаный Victorinox для ножа 91 мм толщиной 2-4 уровня, черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Чехол
Тип товара
чехол
Материал
искусственная кожа
Цвет
черный
Длина, см
3.5
Комплектация
чехол, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Описание
Чехол из искусственной кожи для Swiss Officers Knife 91 и 93 мм Victorinox, черный 4.0480.3 подходит для переноски ножа во время туристических походов, пикников и т.д. Защищает от пыли и грязи. Изготовлен из искусственной кожи, отличается хорошей прочностью и долговечностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол кожаный Victorinox для ножа 91 мм толщиной 2-4 уровня, черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2470 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...