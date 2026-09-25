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Складный хозяйственный нож ЗУБР Хранитель 47710, 210 мм, лезвие 85 мм, металлическая рукоятка, након купить с доставкой в Москве
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Складный хозяйственный нож ЗУБР Хранитель 47710, 210 мм, лезвие 85 мм, металлическая рукоятка, након

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Складный хозяйственный нож ЗУБР Хранитель 47710, 210 мм, лезвие 85 мм, металлическая рукоятка, након - фото 1
Складный хозяйственный нож ЗУБР Хранитель 47710, 210 мм, лезвие 85 мм, металлическая рукоятка, након - фото 2
Складный хозяйственный нож ЗУБР Хранитель 47710, 210 мм, лезвие 85 мм, металлическая рукоятка, након - фото 3
Складный хозяйственный нож ЗУБР Хранитель 47710, 210 мм, лезвие 85 мм, металлическая рукоятка, након - фото 4
Складный хозяйственный нож ЗУБР Хранитель 47710, 210 мм, лезвие 85 мм, металлическая рукоятка, након - фото 5
Складный хозяйственный нож ЗУБР Хранитель 47710, 210 мм, лезвие 85 мм, металлическая рукоятка, након - фото 6
Складный хозяйственный нож ЗУБР Хранитель 47710, 210 мм, лезвие 85 мм, металлическая рукоятка, након - фото 7
Складный хозяйственный нож ЗУБР Хранитель 47710, 210 мм, лезвие 85 мм, металлическая рукоятка, након - фото 8
Складный хозяйственный нож ЗУБР Хранитель 47710, 210 мм, лезвие 85 мм, металлическая рукоятка, након - фото 9
Складный хозяйственный нож ЗУБР Хранитель 47710, 210 мм, лезвие 85 мм, металлическая рукоятка, након - фото 10
Складный хозяйственный нож ЗУБР Хранитель 47710, 210 мм, лезвие 85 мм, металлическая рукоятка, након - фото 11
Складный хозяйственный нож ЗУБР Хранитель 47710, 210 мм, лезвие 85 мм, металлическая рукоятка, након - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Материал
сталь, алюминий
Количество функций
2
Цвет
черный
Комплектация
нож, коробка
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Хранитель 47710, 210 мм, лезвие 85 мм, металлическая рукоятка, након - фото 1
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Хранитель 47710, 210 мм, лезвие 85 мм, металлическая рукоятка, након - фото 2
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Хранитель 47710, 210 мм, лезвие 85 мм, металлическая рукоятка, након - фото 3
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Хранитель 47710, 210 мм, лезвие 85 мм, металлическая рукоятка, након - фото 4
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Хранитель 47710, 210 мм, лезвие 85 мм, металлическая рукоятка, након - фото 5
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Хранитель 47710, 210 мм, лезвие 85 мм, металлическая рукоятка, након - фото 6
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Хранитель 47710, 210 мм, лезвие 85 мм, металлическая рукоятка, након - фото 7
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Хранитель 47710, 210 мм, лезвие 85 мм, металлическая рукоятка, након - фото 8
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Хранитель 47710, 210 мм, лезвие 85 мм, металлическая рукоятка, након - фото 9
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Хранитель 47710, 210 мм, лезвие 85 мм, металлическая рукоятка, након - фото 10
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Хранитель 47710, 210 мм, лезвие 85 мм, металлическая рукоятка, након - фото 11
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Хранитель 47710, 210 мм, лезвие 85 мм, металлическая рукоятка, након - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742746
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Складный хозяйственный нож ЗУБР Хранитель 47710, 210 мм, лезвие 85 мм, металлическая рукоятка, након
1 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож складной
Материал
сталь, алюминий
Количество функций
2
Цвет
черный
Длина, см
21
Комплектация
нож, коробка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х9х3
Вес, г.
274

Описание товара Складный хозяйственный нож ЗУБР Хранитель 47710, 210 мм, лезвие 85 мм, металлическая рукоятка, након

Складной нож ЗУБР ПРЕМИУМ ХРАНИТЕЛЬ 47710 - удобный режущий и колющий инструмент широкого применения. Его можно использовать для нарезки овощей, мяса, хлеба, в качестве консервного ножа в условиях полевой кухни. Благодаря небольшим размерам помещается в любую сумку, карман куртки или брюк, бардачок легкового автомобиля. Во время хранения лезвие убирается в рукоятку, а защёлка фиксатор не даёт ножу раскрыться и защищает от травм.

Отзывы о товаре Складный хозяйственный нож ЗУБР Хранитель 47710, 210 мм, лезвие 85 мм, металлическая рукоятка, након




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож складной
Материал
сталь, алюминий
Количество функций
2
Цвет
черный
Длина, см
21
Комплектация
нож, коробка
Страна производитель
Китай
Описание
Складной нож ЗУБР ПРЕМИУМ ХРАНИТЕЛЬ 47710 - удобный режущий и колющий инструмент широкого применения. Его можно использовать для нарезки овощей, мяса, хлеба, в качестве консервного ножа в условиях полевой кухни. Благодаря небольшим размерам помещается в любую сумку, карман куртки или брюк, бардачок легкового автомобиля. Во время хранения лезвие убирается в рукоятку, а защёлка фиксатор не даёт ножу раскрыться и защищает от травм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Складный хозяйственный нож ЗУБР Хранитель 47710, 210 мм, лезвие 85 мм, металлическая рукоятка, након - купить по цене 1690 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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