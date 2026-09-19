Нож Morakniv Companion Orange, нержавеющая сталь, оранжевый
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Нож Morakniv Companion Orange, нержавеющая сталь, оранжевый
Характеристики представленной модели оправдывают название серии, ведь в переводе с английского companion – спутник, партнер, товарищ. И верно, нож станет вам отличным помощником в любых условиях, где бы вы ни находились. Общая длина ножа составляет 218 мм, а на клинок с прямой заточкой, при этом, приходится почти 47% от нее. Для клинка этой серии свойственна форма drop-point, что позволяет ножу одинаково хорошо, как резать, так и колоть. Для изготовления клинка использована нержавеющая сталь с твердостью в пределах 56-58 единиц по шкале Роквелла, что говорит о прочности и свойстве долгое время сохранять заточку. Нож хорошо сбалансирован и отлично лежит в руке, благодаря эргономичной рукояти, изготовленной из прорезиненного пластика темных тонов. Слегка изогнутая форма рукояти, а также насечки и тисненная надпись Morakniv на ее поверхности, позволяют надежно удерживать нож в руке. Нож укомплектован пластиковыми ножами с клипсой для крепления ножа на пояс.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 710 руб.428 руб. в СплитНож Morakniv Companion Desert - длина лезвия 103мм
-
В наличииЦена 1 710 руб.428 руб. в СплитНож Morakniv Companion MG (S) Khaki - длина лезвия 104мм
-
В наличииЦена 1 710 руб. 2 115 руб.428 руб. в СплитНож туристический Нож Morakniv Companion Black - длина лезвия 10...
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитНож Morakniv 510, углеродистая сталь, черный
-
В наличииЦена 1 770 руб. 2 580 руб.443 руб. в СплитПодвеска на ремень Victorinox Multiclip 4.1860
-
В наличииЦена 1 860 руб.465 руб. в СплитНож Morakniv Precision, нержавеющая сталь, черный/фиолетовый
-
В наличииЦена 1 970 руб.493 руб. в СплитЧехол кожаный Victorinox для ножей Classic Colors 58 мм, "Mystic...
-
В наличииЦена 1 970 руб.493 руб. в СплитЧехол кожаный Victorinox для ножа Classic Colors 58 мм, "Wet San...
-
В наличииЦена 2 040 руб. 3 870 руб.510 руб. в СплитНож Ganzo G707 - длина лезвия 90мм
-
В наличииЦена 2 080 руб. 5 892 руб.520 руб. в СплитНож Ganzo G8012 пустынный желтый, с чехлом
-
В наличииЦена 2 160 руб.540 руб. в СплитНож Morakniv Companion F Serrated, нержавеющая сталь, оранжевый
-
В наличииЦена 2 470 руб.618 руб. в СплитЧехол кожаный Victorinox для ножа 91 мм толщиной 2-4 уровня, чер...
Отзывы о товаре Нож Morakniv Companion Orange, нержавеющая сталь, оранжевый