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Нож Morakniv Companion Orange, нержавеющая сталь, оранжевый купить с доставкой в Москве
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Нож Morakniv Companion Orange, нержавеющая сталь, оранжевый

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Нож Morakniv Companion Orange, нержавеющая сталь, оранжевый - фото 1
Нож Morakniv Companion Orange, нержавеющая сталь, оранжевый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож туристический
Материал
пластик-резина/нержавеющая сталь
Количество функций
1
Цвет
оранжевый
  • Нож Morakniv Companion Orange, нержавеющая сталь, оранжевый - фото 1
  • Нож Morakniv Companion Orange, нержавеющая сталь, оранжевый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386176
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Нож Morakniv Companion Orange, нержавеющая сталь, оранжевый
1 710 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MoraKNIV
Тип товара
Нож туристический
Материал
пластик-резина/нержавеющая сталь
Количество функций
1
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х5х4
Вес, г.
150

Описание товара Нож Morakniv Companion Orange, нержавеющая сталь, оранжевый

Характеристики представленной модели оправдывают название серии, ведь в переводе с английского companion – спутник, партнер, товарищ. И верно, нож станет вам отличным помощником в любых условиях, где бы вы ни находились. Общая длина ножа составляет 218 мм, а на клинок с прямой заточкой, при этом, приходится почти 47% от нее. Для клинка этой серии свойственна форма drop-point, что позволяет ножу одинаково хорошо, как резать, так и колоть. Для изготовления клинка использована нержавеющая сталь с твердостью в пределах 56-58 единиц по шкале Роквелла, что говорит о прочности и свойстве долгое время сохранять заточку. Нож хорошо сбалансирован и отлично лежит в руке, благодаря эргономичной рукояти, изготовленной из прорезиненного пластика темных тонов. Слегка изогнутая форма рукояти, а также насечки и тисненная надпись Morakniv на ее поверхности, позволяют надежно удерживать нож в руке. Нож укомплектован пластиковыми ножами с клипсой для крепления ножа на пояс.

Отзывы о товаре Нож Morakniv Companion Orange, нержавеющая сталь, оранжевый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MoraKNIV
Тип товара
Нож туристический
Материал
пластик-резина/нержавеющая сталь
Количество функций
1
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Описание
Характеристики представленной модели оправдывают название серии, ведь в переводе с английского companion – спутник, партнер, товарищ. И верно, нож станет вам отличным помощником в любых условиях, где бы вы ни находились. Общая длина ножа составляет 218 мм, а на клинок с прямой заточкой, при этом, приходится почти 47% от нее. Для клинка этой серии свойственна форма drop-point, что позволяет ножу одинаково хорошо, как резать, так и колоть. Для изготовления клинка использована нержавеющая сталь с твердостью в пределах 56-58 единиц по шкале Роквелла, что говорит о прочности и свойстве долгое время сохранять заточку. Нож хорошо сбалансирован и отлично лежит в руке, благодаря эргономичной рукояти, изготовленной из прорезиненного пластика темных тонов. Слегка изогнутая форма рукояти, а также насечки и тисненная надпись Morakniv на ее поверхности, позволяют надежно удерживать нож в руке. Нож укомплектован пластиковыми ножами с клипсой для крепления ножа на пояс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Morakniv Companion Orange, нержавеющая сталь, оранжевый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1710 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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