Нож Morakniv 510, углеродистая сталь, черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Нож
Количество функций
1
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб.
В наличии
Код товара: 386177
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 720 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож туристический
Количество функций
1
Цвет
черный
Длина, см
20.8
Страна производитель
Швеция
Размеры в упаковке, см
21х3х3
Вес, г.
90
Описание товара Нож Morakniv 510, углеродистая сталь, черный
Ножи и мультитулы Morakniv представляют собой образец шведского качества и надежности, созданные для использования в различных условиях. Этот нож, весом всего 0,088 кг, обеспечивает легкость и комфорт в использовании, что делает его идеальным инструментом как для профессионалов, так и для любителей активного отдыха. Производитель из Швеции, бренд Morakniv, известен своими инновационными решениями и долговечными материалами, гарантируя высокую производительность и безопасность. Этот нож станет отличным выбором для тех, кто ценит функциональность и качество.
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Бренд
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож туристический
Количество функций
1
Цвет
черный
Длина, см
20.8
Страна производитель
Швеция
Ножи и мультитулы Morakniv представляют собой образец шведского качества и надежности, созданные для использования в различных условиях. Этот нож, весом всего 0,088 кг, обеспечивает легкость и комфорт в использовании, что делает его идеальным инструментом как для профессионалов, так и для любителей активного отдыха. Производитель из Швеции, бренд Morakniv, известен своими инновационными решениями и долговечными материалами, гарантируя высокую производительность и безопасность. Этот нож станет отличным выбором для тех, кто ценит функциональность и качество.
Нож Morakniv 510, углеродистая сталь, черный - этот товар вы можете купить по цене 1720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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