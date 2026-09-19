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Нож Morakniv Precision, нержавеющая сталь, черный/фиолетовый купить с доставкой в Москве
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Нож Morakniv Precision, нержавеющая сталь, черный/фиолетовый

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Нож Morakniv Precision, нержавеющая сталь, черный/фиолетовый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож туристический
Материал
пластик-резина/нержавеющая сталь
Количество функций
1
Цвет
фиолетовый/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 860 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386161
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Нож Morakniv Precision, нержавеющая сталь, черный/фиолетовый
1 860 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MoraKNIV
Тип товара
Нож туристический
Материал
пластик-резина/нержавеющая сталь
Количество функций
1
Цвет
фиолетовый/черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х3х3
Вес, г.
100

Описание товара Нож Morakniv Precision, нержавеющая сталь, черный/фиолетовый

Для поездки на природу обязательно нужно иметь с собою небольшой походный нож. Он необходим как для приготовления пищи, так и для выполнения множества подсобных задач. Модель Mora Precision как раз соответствует необходимым в этом случае качествам. Этот нож компактный, легкий, острый и долговечный даже в условиях походного использования. В качестве материала для его лезвия используется сбалансированная нержавеющая сталь из Швеции, которая хорошо закалена, благодаря чему нож одновременно защищен от коррозии и долгое время сохраняет остроту заточки. Уход за ним практически не требуется, кроме минимального протирания металла после использования ножа. Длина лезвия Mora Precision равна 75 мм. Клинок не большой, а потому толщины 2 мм достаточно для его прочности. Кромка лезвия остро заточена по технологии plain, а боковая поверхность отполирована до блеска. Нож имеет острие, поднятое до линии обуха. Производители уделили значительное внимание и качеству рукоятки в ноже данной модели. Она прорезинена, чтобы нож не проскальзывал в мокрых руках. Скольжению также препятствует особая форма ручки с защитными выступами с обеих торцов. Длины 11, 6 см вполне достаточно, чтобы рукоятку было удобно держать в сжатой ладони. Важно и то, что резиновая рукоятка не тяжелая, а потому и весь нож весит только 99, 4 грамма. В качестве защитного аксессуара для этой нескладной модели используются пластиковые ножны. Они полностью скрывают острое лезвие, что немаловажно во время переноски ножа. Кроме того, такие ножны дают возможность закрепить Mora Precision на поясе, а специальная деталь на лицевой стороне позволяет надежно прикрепить вторые такие же ножны с запасным ножом.

Отзывы о товаре Нож Morakniv Precision, нержавеющая сталь, черный/фиолетовый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MoraKNIV
Тип товара
Нож туристический
Материал
пластик-резина/нержавеющая сталь
Количество функций
1
Цвет
фиолетовый/черный
Страна производитель
Китай
Описание
Для поездки на природу обязательно нужно иметь с собою небольшой походный нож. Он необходим как для приготовления пищи, так и для выполнения множества подсобных задач. Модель Mora Precision как раз соответствует необходимым в этом случае качествам. Этот нож компактный, легкий, острый и долговечный даже в условиях походного использования. В качестве материала для его лезвия используется сбалансированная нержавеющая сталь из Швеции, которая хорошо закалена, благодаря чему нож одновременно защищен от коррозии и долгое время сохраняет остроту заточки. Уход за ним практически не требуется, кроме минимального протирания металла после использования ножа. Длина лезвия Mora Precision равна 75 мм. Клинок не большой, а потому толщины 2 мм достаточно для его прочности. Кромка лезвия остро заточена по технологии plain, а боковая поверхность отполирована до блеска. Нож имеет острие, поднятое до линии обуха. Производители уделили значительное внимание и качеству рукоятки в ноже данной модели. Она прорезинена, чтобы нож не проскальзывал в мокрых руках. Скольжению также препятствует особая форма ручки с защитными выступами с обеих торцов. Длины 11, 6 см вполне достаточно, чтобы рукоятку было удобно держать в сжатой ладони. Важно и то, что резиновая рукоятка не тяжелая, а потому и весь нож весит только 99, 4 грамма. В качестве защитного аксессуара для этой нескладной модели используются пластиковые ножны. Они полностью скрывают острое лезвие, что немаловажно во время переноски ножа. Кроме того, такие ножны дают возможность закрепить Mora Precision на поясе, а специальная деталь на лицевой стороне позволяет надежно прикрепить вторые такие же ножны с запасным ножом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Morakniv Precision, нержавеющая сталь, черный/фиолетовый - этот товар вы можете купить по цене 1860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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