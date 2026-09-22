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Подвеска из паракорда Victorinox для ножей серии Hunter Pro M, оранжевая купить с доставкой в Москве
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Подвеска из паракорда Victorinox для ножей серии Hunter Pro M, оранжевая

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Подвеска из паракорда Victorinox для ножей серии Hunter Pro M, оранжевая - фото 1
Подвеска из паракорда Victorinox для ножей серии Hunter Pro M, оранжевая - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подвеска
Материал
паракорд
Цвет
оранжевый
Комлектация
подвеска, упаковка
  • Подвеска из паракорда Victorinox для ножей серии Hunter Pro M, оранжевая - фото 1
  • Подвеска из паракорда Victorinox для ножей серии Hunter Pro M, оранжевая - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727295
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Подвеска из паракорда Victorinox для ножей серии Hunter Pro M, оранжевая
1 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Подвеска
Тип товара
Подвеска
Материал
паракорд
Цвет
оранжевый
Длина, см
10.2
Комлектация
подвеска, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Вес, г.
80

Описание товара Подвеска из паракорда Victorinox для ножей серии Hunter Pro M, оранжевая

Подвеска из паракорда Victorinox для ножей серии Hunter Pro M, оранжевая 4.1875.9 была специально разработана для ножей серии Hunter Pro M, но также отлично подойдёт для любого ножа с кольцом для ключей. Благодаря продуманному переплетению длинный сверхпрочный шнур превращается в один аккуратный ремешок, который подчеркнёт уверенный стиль ножа или мультитула. Темляк из паракорда имеет длину нетканого материала 160 см. В случае необходимости можно расплести в верёвку. Шнур толщиной 3 мм выдерживает вес до 190 кг.

Отзывы о товаре Подвеска из паракорда Victorinox для ножей серии Hunter Pro M, оранжевая




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Подвеска
Тип товара
Подвеска
Материал
паракорд
Цвет
оранжевый
Длина, см
10.2
Комлектация
подвеска, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Описание
Подвеска из паракорда Victorinox для ножей серии Hunter Pro M, оранжевая 4.1875.9 была специально разработана для ножей серии Hunter Pro M, но также отлично подойдёт для любого ножа с кольцом для ключей. Благодаря продуманному переплетению длинный сверхпрочный шнур превращается в один аккуратный ремешок, который подчеркнёт уверенный стиль ножа или мультитула. Темляк из паракорда имеет длину нетканого материала 160 см. В случае необходимости можно расплести в верёвку. Шнур толщиной 3 мм выдерживает вес до 190 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подвеска из паракорда Victorinox для ножей серии Hunter Pro M, оранжевая - данный товар вы можете купить по цене 1440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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