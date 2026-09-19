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Нож Victorinox Classic, 58 мм, 7 функций, морской камуфляж купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox Classic, 58 мм, 7 функций, морской камуфляж

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Нож Victorinox Classic, 58 мм, 7 функций, морской камуфляж - фото 1
Нож Victorinox Classic, 58 мм, 7 функций, морской камуфляж - фото 2
Нож Victorinox Classic, 58 мм, 7 функций, морской камуфляж - фото 3
Нож Victorinox Classic, 58 мм, 7 функций, морской камуфляж - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
  • Нож Victorinox Classic, 58 мм, 7 функций, морской камуфляж - фото 1
  • Нож Victorinox Classic, 58 мм, 7 функций, морской камуфляж - фото 2
  • Нож Victorinox Classic, 58 мм, 7 функций, морской камуфляж - фото 3
  • Нож Victorinox Classic, 58 мм, 7 функций, морской камуфляж - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385749
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
150

Описание товара Нож Victorinox Classic, 58 мм, 7 функций, морской камуфляж

Нож Victorinox Classic, 58 мм, 7 функций, морской камуфляж

Отзывы о товаре Нож Victorinox Classic, 58 мм, 7 функций, морской камуфляж




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Страна производитель
Китай
Описание
Нож Victorinox Classic, 58 мм, 7 функций, морской камуфляж
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Classic, 58 мм, 7 функций, морской камуфляж - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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