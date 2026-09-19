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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная EQ1
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
140x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
900
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 383460
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Описание товара Телескоп Sky-Watcher Capricorn AC 70/900 EQ1
Телескоп Sky-Watcher Capricorn AC 70/900 EQ1 понравится начинающим пользователям своим простым управлением. При этом он демонстрирует хорошие оптические возможности и позволяет прикоснуться к тайнам Вселенной. В телескоп можно хорошо рассмотреть Луну, увидеть многие планеты Солнечной системы, понаблюдать за наиболее яркими объектами дальнего космоса. Также он подходит для изучения наземных ландшафтов. Sky-Watcher Capricorn AC 70/900 EQ1 – это рефрактор-ахромат, т. е. его оптика не привносит в передаваемую картинку цветовые искажения. Благодаря этому астрономические объекты выглядят более четкими и ясно очерченными. Впечатляет комплектация: здесь есть окуляры, линзы Барлоу, диагональное зеркало и искатель с красной точкой. Не нужно ничего докупать, чтобы начать наблюдения. Оптическая труба установлена на классическую экваториальную монтировку EQ1. Она не требует сложной настройки, поэтому с управлением справится даже ребенок. Тренога сделана из алюминия и дополнена лотком для аксессуаров. Высоту ножек треноги можно регулировать.
Телескоп Sky-Watcher Capricorn AC 70/900 EQ1 понравится начинающим пользователям своим простым управлением. При этом он демонстрирует хорошие оптические возможности и позволяет прикоснуться к тайнам Вселенной. В телескоп можно хорошо рассмотреть Луну, увидеть многие планеты Солнечной системы, понаблюдать за наиболее яркими объектами дальнего космоса. Также он подходит для изучения наземных ландшафтов. Sky-Watcher Capricorn AC 70/900 EQ1 – это рефрактор-ахромат, т. е. его оптика не привносит в передаваемую картинку цветовые искажения. Благодаря этому астрономические объекты выглядят более четкими и ясно очерченными. Впечатляет комплектация: здесь есть окуляры, линзы Барлоу, диагональное зеркало и искатель с красной точкой. Не нужно ничего докупать, чтобы начать наблюдения. Оптическая труба установлена на классическую экваториальную монтировку EQ1. Она не требует сложной настройки, поэтому с управлением справится даже ребенок. Тренога сделана из алюминия и дополнена лотком для аксессуаров. Высоту ножек треноги можно регулировать.
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