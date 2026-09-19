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Телескоп Sky-Watcher Capricorn AC 70/900 EQ1 купить с доставкой в Москве
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Телескоп Sky-Watcher Capricorn AC 70/900 EQ1

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Телескоп Sky-Watcher Capricorn AC 70/900 EQ1 - фото 1
Телескоп Sky-Watcher Capricorn AC 70/900 EQ1 - фото 2
Телескоп Sky-Watcher Capricorn AC 70/900 EQ1 - фото 3
Телескоп Sky-Watcher Capricorn AC 70/900 EQ1 - фото 4
Телескоп Sky-Watcher Capricorn AC 70/900 EQ1 - фото 5
Телескоп Sky-Watcher Capricorn AC 70/900 EQ1 - фото 6
Телескоп Sky-Watcher Capricorn AC 70/900 EQ1 - фото 7
Телескоп Sky-Watcher Capricorn AC 70/900 EQ1 - фото 8
Телескоп Sky-Watcher Capricorn AC 70/900 EQ1 - фото 9
Телескоп Sky-Watcher Capricorn AC 70/900 EQ1 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная EQ1
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
140x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
900
  • Телескоп Sky-Watcher Capricorn AC 70/900 EQ1 - фото 1
  • Телескоп Sky-Watcher Capricorn AC 70/900 EQ1 - фото 2
  • Телескоп Sky-Watcher Capricorn AC 70/900 EQ1 - фото 3
  • Телескоп Sky-Watcher Capricorn AC 70/900 EQ1 - фото 4
  • Телескоп Sky-Watcher Capricorn AC 70/900 EQ1 - фото 5
  • Телескоп Sky-Watcher Capricorn AC 70/900 EQ1 - фото 6
  • Телескоп Sky-Watcher Capricorn AC 70/900 EQ1 - фото 7
  • Телескоп Sky-Watcher Capricorn AC 70/900 EQ1 - фото 8
  • Телескоп Sky-Watcher Capricorn AC 70/900 EQ1 - фото 9
  • Телескоп Sky-Watcher Capricorn AC 70/900 EQ1 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 383460
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная EQ1
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
140x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.1х0.31х0.25
Вес, кг.
10.78

Описание товара Телескоп Sky-Watcher Capricorn AC 70/900 EQ1

Телескоп Sky-Watcher Capricorn AC 70/900 EQ1 понравится начинающим пользователям своим простым управлением. При этом он демонстрирует хорошие оптические возможности и позволяет прикоснуться к тайнам Вселенной. В телескоп можно хорошо рассмотреть Луну, увидеть многие планеты Солнечной системы, понаблюдать за наиболее яркими объектами дальнего космоса. Также он подходит для изучения наземных ландшафтов. Sky-Watcher Capricorn AC 70/900 EQ1 – это рефрактор-ахромат, т. е. его оптика не привносит в передаваемую картинку цветовые искажения. Благодаря этому астрономические объекты выглядят более четкими и ясно очерченными. Впечатляет комплектация: здесь есть окуляры, линзы Барлоу, диагональное зеркало и искатель с красной точкой. Не нужно ничего докупать, чтобы начать наблюдения. Оптическая труба установлена на классическую экваториальную монтировку EQ1. Она не требует сложной настройки, поэтому с управлением справится даже ребенок. Тренога сделана из алюминия и дополнена лотком для аксессуаров. Высоту ножек треноги можно регулировать.

Отзывы о товаре Телескоп Sky-Watcher Capricorn AC 70/900 EQ1




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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная EQ1
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
140x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
900
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп Sky-Watcher Capricorn AC 70/900 EQ1 понравится начинающим пользователям своим простым управлением. При этом он демонстрирует хорошие оптические возможности и позволяет прикоснуться к тайнам Вселенной. В телескоп можно хорошо рассмотреть Луну, увидеть многие планеты Солнечной системы, понаблюдать за наиболее яркими объектами дальнего космоса. Также он подходит для изучения наземных ландшафтов. Sky-Watcher Capricorn AC 70/900 EQ1 – это рефрактор-ахромат, т. е. его оптика не привносит в передаваемую картинку цветовые искажения. Благодаря этому астрономические объекты выглядят более четкими и ясно очерченными. Впечатляет комплектация: здесь есть окуляры, линзы Барлоу, диагональное зеркало и искатель с красной точкой. Не нужно ничего докупать, чтобы начать наблюдения. Оптическая труба установлена на классическую экваториальную монтировку EQ1. Она не требует сложной настройки, поэтому с управлением справится даже ребенок. Тренога сделана из алюминия и дополнена лотком для аксессуаров. Высоту ножек треноги можно регулировать.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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