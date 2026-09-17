Телескоп Sky-Watcher BK 809AZ3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
80
Максимальное увеличение (X)
160x
Оптическая схема
ахромат
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 150118
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
80
Максимальное увеличение (X)
160x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.03х0.44х0.24
Вес, кг.
10.1
Описание товара Телескоп Sky-Watcher BK 809AZ3
Ахроматический рефрактор Sky-Watcher BK 809AZ3 станет прекрасным подарком начинающему любителю астрономии. Качественная просветленная оптика позволяет получить четкое и контрастное изображение по всему полю зрения. Эта модель отличается надежной конструкцией. Азимутальная монтировка проста в управлении.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
80
Максимальное увеличение (X)
160x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
900
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Страна производитель
Китай
Ахроматический рефрактор Sky-Watcher BK 809AZ3 станет прекрасным подарком начинающему любителю астрономии. Качественная просветленная оптика позволяет получить четкое и контрастное изображение по всему полю зрения. Эта модель отличается надежной конструкцией. Азимутальная монтировка проста в управлении.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Телескоп Sky-Watcher BK 809AZ3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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