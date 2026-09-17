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Телескоп Sky-Watcher BK 809AZ3 купить с доставкой в Москве
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Телескоп Sky-Watcher BK 809AZ3

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Телескоп Sky-Watcher BK 809AZ3 - фото 1
Телескоп Sky-Watcher BK 809AZ3 - фото 2
Телескоп Sky-Watcher BK 809AZ3 - фото 3
Телескоп Sky-Watcher BK 809AZ3 - фото 4
Телескоп Sky-Watcher BK 809AZ3 - фото 5
Телескоп Sky-Watcher BK 809AZ3 - фото 6
Телескоп Sky-Watcher BK 809AZ3 - фото 7
Телескоп Sky-Watcher BK 809AZ3 - фото 8
Телескоп Sky-Watcher BK 809AZ3 - фото 9
Телескоп Sky-Watcher BK 809AZ3 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
80
Максимальное увеличение (X)
160x
Оптическая схема
ахромат
  • Телескоп Sky-Watcher BK 809AZ3 - фото 1
  • Телескоп Sky-Watcher BK 809AZ3 - фото 2
  • Телескоп Sky-Watcher BK 809AZ3 - фото 3
  • Телескоп Sky-Watcher BK 809AZ3 - фото 4
  • Телескоп Sky-Watcher BK 809AZ3 - фото 5
  • Телескоп Sky-Watcher BK 809AZ3 - фото 6
  • Телескоп Sky-Watcher BK 809AZ3 - фото 7
  • Телескоп Sky-Watcher BK 809AZ3 - фото 8
  • Телескоп Sky-Watcher BK 809AZ3 - фото 9
  • Телескоп Sky-Watcher BK 809AZ3 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 150118
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
80
Максимальное увеличение (X)
160x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.03х0.44х0.24
Вес, кг.
10.1

Описание товара Телескоп Sky-Watcher BK 809AZ3

Ахроматический рефрактор Sky-Watcher BK 809AZ3 станет прекрасным подарком начинающему любителю астрономии. Качественная просветленная оптика позволяет получить четкое и контрастное изображение по всему полю зрения. Эта модель отличается надежной конструкцией. Азимутальная монтировка проста в управлении.

Отзывы о товаре Телескоп Sky-Watcher BK 809AZ3




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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
80
Максимальное увеличение (X)
160x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
900
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Ахроматический рефрактор Sky-Watcher BK 809AZ3 станет прекрасным подарком начинающему любителю астрономии. Качественная просветленная оптика позволяет получить четкое и контрастное изображение по всему полю зрения. Эта модель отличается надежной конструкцией. Азимутальная монтировка проста в управлении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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