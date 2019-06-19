Набор Levenhuk LabZZ MTВ3: микроскоп, телескоп и бинокль
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Характеристики
Тип товара
Набор
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
50
Максимальное увеличение (X)
60-120х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 189139
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
50
Максимальное увеличение (X)
60-120х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х24х10
Вес, кг.
2.5
Описание товара Набор Levenhuk LabZZ MTВ3: микроскоп, телескоп и бинокль
В набор включены три оптических прибора – микроскоп, телескоп и бинокль. Набор позволит ребенку изучить микромир, понаблюдать за космосом, исследовать мир живой природы. Микроскоп биологический с нижней подсветкой. С комплектным окуляром микроскоп дает увеличение 150х, 450х и 900х. Микроскоп мобилен. Его подсветка работает от батареек. Бинокль компактный с roof-призмой, увеличением в 4 крат и легким пластиковым корпусом. Телескоп – рефрактор с увеличением до 120 крат. Окуляры 5 мм, 10 мм. Оптический искатель 2х.
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Бренд
Тип товара
Набор
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
50
Максимальное увеличение (X)
60-120х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
600
Страна производитель
Китай
В набор включены три оптических прибора – микроскоп, телескоп и бинокль. Набор позволит ребенку изучить микромир, понаблюдать за космосом, исследовать мир живой природы. Микроскоп биологический с нижней подсветкой. С комплектным окуляром микроскоп дает увеличение 150х, 450х и 900х. Микроскоп мобилен. Его подсветка работает от батареек. Бинокль компактный с roof-призмой, увеличением в 4 крат и легким пластиковым корпусом. Телескоп – рефрактор с увеличением до 120 крат. Окуляры 5 мм, 10 мм. Оптический искатель 2х.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Достоинства:
Купила ребенку,хорошая сборка,выглядит не громоздко,цена порадовала!
Недостатки:
не обнаружила
Набор Levenhuk LabZZ MTВ3: микроскоп, телескоп и бинокль - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор Levenhuk LabZZ MTВ3: микроскоп, телескоп и бинокль
Достоинства:
Купила ребенку,хорошая сборка,выглядит не громоздко,цена порадовала!
Недостатки:
не обнаружила