Телескоп Sky-Watcher BK MAK102 AZ-EQ AVANT на треноге Star Adventurer
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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
81 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221071
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
87х44х26
Вес, кг.
10
Описание товара Телескоп Sky-Watcher BK MAK102 AZ-EQ AVANT на треноге Star Adventurer
Телескоп Sky-Watcher BK MAK102 – классический зеркально-линзовый телескоп, собранный по схеме Максутова-Кассегрена. Лучше всего он подходит для изучения двойных звезд, лунной поверхности и планетарных дисков. Однако в него вы сможете увидеть и многие галактики, туманности и звездные скопления. Благодаря полностью просветленной оптике он передает картинку высокой четкости и контрастности. Прекрасное разрешение изображения позволяет рассматривать детали астрономических объектов максимально подробно.
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Телескоп Sky-Watcher BK MAK102 – классический зеркально-линзовый телескоп, собранный по схеме Максутова-Кассегрена. Лучше всего он подходит для изучения двойных звезд, лунной поверхности и планетарных дисков. Однако в него вы сможете увидеть и многие галактики, туманности и звездные скопления. Благодаря полностью просветленной оптике он передает картинку высокой четкости и контрастности. Прекрасное разрешение изображения позволяет рассматривать детали астрономических объектов максимально подробно.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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