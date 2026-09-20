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Телескоп Levenhuk Blitz 80 PLUS купить с доставкой в Москве
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Телескоп Levenhuk Blitz 80 PLUS

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Телескоп Levenhuk Blitz 80 PLUS - фото 1
Телескоп Levenhuk Blitz 80 PLUS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная EQ1
Диаметр объектива
80
Максимальное увеличение (X)
160 крат
Оптическая схема
ахромат
  • Телескоп Levenhuk Blitz 80 PLUS - фото 1
  • Телескоп Levenhuk Blitz 80 PLUS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 497503
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная EQ1
Диаметр объектива
80
Максимальное увеличение (X)
160 крат
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х25х20
Вес, кг.
7.4

Описание товара Телескоп Levenhuk Blitz 80 PLUS

Телескоп Levenhuk Blitz 80 PLUS – ахроматический рефрактор для начинающего, но амбициозного пользователя. С одной стороны, этот телескоп прост в управлении, с другой – позволяет проводить широкий спектр наблюдений. Изучать можно не только Луну, как в менее апертуристые модели, но и многие планеты Солнечной системы, и даже дальний космос. Также этот телескоп может достойно проявить себя в качестве зрительной трубы.

Отзывы о товаре Телескоп Levenhuk Blitz 80 PLUS




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная EQ1
Диаметр объектива
80
Максимальное увеличение (X)
160 крат
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
900
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп Levenhuk Blitz 80 PLUS – ахроматический рефрактор для начинающего, но амбициозного пользователя. С одной стороны, этот телескоп прост в управлении, с другой – позволяет проводить широкий спектр наблюдений. Изучать можно не только Луну, как в менее апертуристые модели, но и многие планеты Солнечной системы, и даже дальний космос. Также этот телескоп может достойно проявить себя в качестве зрительной трубы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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