Телескоп Levenhuk Blitz 80 PLUS
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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная EQ1
Диаметр объектива
80
Максимальное увеличение (X)
160 крат
Оптическая схема
ахромат
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 497503
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная EQ1
Диаметр объектива
80
Максимальное увеличение (X)
160 крат
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х25х20
Вес, кг.
7.4
Описание товара Телескоп Levenhuk Blitz 80 PLUS
Телескоп Levenhuk Blitz 80 PLUS – ахроматический рефрактор для начинающего, но амбициозного пользователя. С одной стороны, этот телескоп прост в управлении, с другой – позволяет проводить широкий спектр наблюдений. Изучать можно не только Луну, как в менее апертуристые модели, но и многие планеты Солнечной системы, и даже дальний космос. Также этот телескоп может достойно проявить себя в качестве зрительной трубы.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная EQ1
Диаметр объектива
80
Максимальное увеличение (X)
160 крат
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
900
Развернуть
Страна производитель
Китай
Телескоп Levenhuk Blitz 80 PLUS – ахроматический рефрактор для начинающего, но амбициозного пользователя. С одной стороны, этот телескоп прост в управлении, с другой – позволяет проводить широкий спектр наблюдений. Изучать можно не только Луну, как в менее апертуристые модели, но и многие планеты Солнечной системы, и даже дальний космос. Также этот телескоп может достойно проявить себя в качестве зрительной трубы.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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