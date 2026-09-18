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Телескоп Sky-Watcher BK MAK127EQ3-2 купить с доставкой в Москве
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Телескоп Sky-Watcher BK MAK127EQ3-2

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Телескоп Sky-Watcher BK MAK127EQ3-2 - фото 1
Телескоп Sky-Watcher BK MAK127EQ3-2 - фото 2
Телескоп Sky-Watcher BK MAK127EQ3-2 - фото 3
Телескоп Sky-Watcher BK MAK127EQ3-2 - фото 4
Телескоп Sky-Watcher BK MAK127EQ3-2 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
127
Максимальное увеличение (X)
254x
Оптическая схема
Мактусова-Кассегрена
Фокусное расстояние объектива
1500
  • Телескоп Sky-Watcher BK MAK127EQ3-2 - фото 1
  • Телескоп Sky-Watcher BK MAK127EQ3-2 - фото 2
  • Телескоп Sky-Watcher BK MAK127EQ3-2 - фото 3
  • Телескоп Sky-Watcher BK MAK127EQ3-2 - фото 4
  • Телескоп Sky-Watcher BK MAK127EQ3-2 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
142 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221068
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
127
Максимальное увеличение (X)
254x
Оптическая схема
Мактусова-Кассегрена
Фокусное расстояние объектива
1500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.01х0.46х0.28
Вес, кг.
20

Описание товара Телескоп Sky-Watcher BK MAK127EQ3-2

Sky-Watcher BK MAK127EQ3-2 – это мощный зеркально-линзовый телескоп для изучения планет Солнечной системы и объектов дальнего космоса. С его помощью можно увидеть кратеры и горы на Луне, пояса Юпитера, кольца Сатурна, множество звездных скоплений, галактик и туманностей. Качественная оптика формирует яркое и чистое изображение, а экваториальная монтировка EQ3-2 обеспечивает точное ведение объектов.

Отзывы о товаре Телескоп Sky-Watcher BK MAK127EQ3-2




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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
127
Максимальное увеличение (X)
254x
Оптическая схема
Мактусова-Кассегрена
Фокусное расстояние объектива
1500
Страна производитель
Китай
Описание
Sky-Watcher BK MAK127EQ3-2 – это мощный зеркально-линзовый телескоп для изучения планет Солнечной системы и объектов дальнего космоса. С его помощью можно увидеть кратеры и горы на Луне, пояса Юпитера, кольца Сатурна, множество звездных скоплений, галактик и туманностей. Качественная оптика формирует яркое и чистое изображение, а экваториальная монтировка EQ3-2 обеспечивает точное ведение объектов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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