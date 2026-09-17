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Телескоп Levenhuk LabZZ T2 купить с доставкой в Москве
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Телескоп Levenhuk LabZZ T2

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Телескоп Levenhuk LabZZ T2 - фото 1
Телескоп Levenhuk LabZZ T2 - фото 2
Телескоп Levenhuk LabZZ T2 - фото 3
Телескоп Levenhuk LabZZ T2 - фото 4
Телескоп Levenhuk LabZZ T2 - фото 5
Телескоп Levenhuk LabZZ T2 - фото 6
Телескоп Levenhuk LabZZ T2 - фото 7
Телескоп Levenhuk LabZZ T2 - фото 8
Телескоп Levenhuk LabZZ T2 - фото 9
Телескоп Levenhuk LabZZ T2 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
50
Максимальное увеличение (X)
100x
Оптическая схема
ахромат
  • Телескоп Levenhuk LabZZ T2 - фото 1
  • Телескоп Levenhuk LabZZ T2 - фото 2
  • Телескоп Levenhuk LabZZ T2 - фото 3
  • Телескоп Levenhuk LabZZ T2 - фото 4
  • Телескоп Levenhuk LabZZ T2 - фото 5
  • Телескоп Levenhuk LabZZ T2 - фото 6
  • Телескоп Levenhuk LabZZ T2 - фото 7
  • Телескоп Levenhuk LabZZ T2 - фото 8
  • Телескоп Levenhuk LabZZ T2 - фото 9
  • Телескоп Levenhuk LabZZ T2 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 156566
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
50
Максимальное увеличение (X)
100x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х22х8
Вес, кг.
1.37

Описание товара Телескоп Levenhuk LabZZ T2

С телескопом Levenhuk LabZZ T2 сделать первые шаги в науку не составит никакого труда. Этот телескоп – прекрасный выбор для начинающего астронома-любителя и для ребенка, интересующегося изучением космоса. Максимальное увеличение телескопа составляет 100 крат, что позволяет наблюдать множество крупных астрономических объектов. С помощью Levenhuk LabZZ T2 ребенок сможет исследовать все уголки Солнечной системы и даже увидеть захватывающие панорамы дальнего космоса. Для начала космических приключений в комплект поставки уже включено все необходимое.

Отзывы о товаре Телескоп Levenhuk LabZZ T2




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
50
Максимальное увеличение (X)
100x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
600
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
С телескопом Levenhuk LabZZ T2 сделать первые шаги в науку не составит никакого труда. Этот телескоп – прекрасный выбор для начинающего астронома-любителя и для ребенка, интересующегося изучением космоса. Максимальное увеличение телескопа составляет 100 крат, что позволяет наблюдать множество крупных астрономических объектов. С помощью Levenhuk LabZZ T2 ребенок сможет исследовать все уголки Солнечной системы и даже увидеть захватывающие панорамы дальнего космоса. Для начала космических приключений в комплект поставки уже включено все необходимое.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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