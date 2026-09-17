Описание товара Телескоп Veber 350*60

Компактный телескоп-рефрактор. Удобен как для домашних астрономических (и не только) наблюдений, так и для вылазок на природу. Его длина всего 45 см, он легкий и компактный. При этом телескоп вовсе не детская игрушка! Его ахроматическая оптика дает хорошее, четкое, резкое изображение без окрашенности по краям поля зрения. С набором окуляров, входящих в комплект, можно получить увеличение от 17,5х (ближняя точка фокусировки ок.5 м) до 116,4х. Диаметр объектива — 70 мм.Об окулярной части следует сказать особо: она расположена под углом 45° к оси прибора, и может поворачиваться вокруг своей оси на 360° (8 фикс.положений). Все это делает очень комфортным наблюдение — как из положения сидя, так и из положения стоя. При этом изображение не зеркальное, где «лево» и «право» поменялись местами, а прямое! (в конструкции используется призма Шмидта с «крышей»). Таким образом, этот телескоп можно использовать не только по прямому назначению, но и как зрительную трубу.Что можно увидеть в этот телескоп: кратеры луны диаметром ок.10 км, кольца Сатурна, Марс. Его проницающая способность 10.99 звёздных величин — крупные скопления галактик также будут доступны для любознательных наблюдателей.