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Телескоп Veber PolarStar 650/130 EQ рефлектор купить с доставкой в Москве
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Телескоп Veber PolarStar 650/130 EQ рефлектор

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Телескоп Veber PolarStar 650/130 EQ рефлектор - фото 1
Телескоп Veber PolarStar 650/130 EQ рефлектор - фото 2
Телескоп Veber PolarStar 650/130 EQ рефлектор - фото 3
Телескоп Veber PolarStar 650/130 EQ рефлектор - фото 4
Телескоп Veber PolarStar 650/130 EQ рефлектор - фото 5
Телескоп Veber PolarStar 650/130 EQ рефлектор - фото 6
Телескоп Veber PolarStar 650/130 EQ рефлектор - фото 7
Телескоп Veber PolarStar 650/130 EQ рефлектор - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
  • Телескоп Veber PolarStar 650/130 EQ рефлектор - фото 1
  • Телескоп Veber PolarStar 650/130 EQ рефлектор - фото 2
  • Телескоп Veber PolarStar 650/130 EQ рефлектор - фото 3
  • Телескоп Veber PolarStar 650/130 EQ рефлектор - фото 4
  • Телескоп Veber PolarStar 650/130 EQ рефлектор - фото 5
  • Телескоп Veber PolarStar 650/130 EQ рефлектор - фото 6
  • Телескоп Veber PolarStar 650/130 EQ рефлектор - фото 7
  • Телескоп Veber PolarStar 650/130 EQ рефлектор - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391864
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Телескопы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х46х33
Вес, кг.
15.3

Описание товара Телескоп Veber PolarStar 650/130 EQ рефлектор

Телескоп-рефлектор Veber PolarStar 650/130 EQ – надежный и легкий зеркальный телескоп с экваториальной монтировкой для визуальных наблюдений ночного неба, Луны, ярчайших объектов глубокого космоса. Телескоп также предоставляет возможность обозревать окружающую среду в дневное время, однако диагональная призма, оборачивающая изображение, приобретается отдельно. Если Вы ищете качественный телескоп для наблюдения за звездным небом, то телескоп Veber PolarStar 650/130 EQ – отличный выбор. Телескоп позволит проводить увлекательные исследования космоса, а также станет интерьерным украшением квартиры, офиса или загородного дома. Что можно увидеть?. Предельная звездная величина телескопа 12m – это означает что в телескоп можно увидеть все объекты глубокого космоса каталога Месье (а это более 100 объектов в северном полушарии): звёздные скопления, туманности, галактики и остатки сверхновой. А также рассмотреть лунные кратеры размером более 5 километров, кольца Сатурна, спутники Юпитера и многое другое.

Отзывы о товаре Телескоп Veber PolarStar 650/130 EQ рефлектор




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Телескопы
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп-рефлектор Veber PolarStar 650/130 EQ – надежный и легкий зеркальный телескоп с экваториальной монтировкой для визуальных наблюдений ночного неба, Луны, ярчайших объектов глубокого космоса. Телескоп также предоставляет возможность обозревать окружающую среду в дневное время, однако диагональная призма, оборачивающая изображение, приобретается отдельно. Если Вы ищете качественный телескоп для наблюдения за звездным небом, то телескоп Veber PolarStar 650/130 EQ – отличный выбор. Телескоп позволит проводить увлекательные исследования космоса, а также станет интерьерным украшением квартиры, офиса или загородного дома. Что можно увидеть?. Предельная звездная величина телескопа 12m – это означает что в телескоп можно увидеть все объекты глубокого космоса каталога Месье (а это более 100 объектов в северном полушарии): звёздные скопления, туманности, галактики и остатки сверхновой. А также рассмотреть лунные кратеры размером более 5 километров, кольца Сатурна, спутники Юпитера и многое другое.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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