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Характеристики
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольный
Уровень пользователя
для детей
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
60
Максимальное увеличение (X)
120
Оптическая схема
ахромат
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722351
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Описание товара Телескоп BRESSER JUNIOR 60/700 AZ1 в кейсе (88-43100)
BRESSER JUNIOR 60/700 AZ1
уже собирает примерно на 30 процентов больше света, чем телескоп с апертурой 50 мм. Телескоп-рефрактор 60/700 уже обеспечивает более высокое увеличение – идеальное решение для детального изучения, например, лунных кратеров. Дополнительный оптический прицел, установленный на телескопе, упрощает поиск объектов в небе. С помощью вертикального окуляра даже днем можно наблюдать множество интересных вещей в окрестностях. Благодаря регулируемому по высоте штативу, телескоп можно установить на нужную высоту для маленьких или высоких наблюдателей. Прилагаемое диагональное зеркало обеспечивает комфортный обзор.
BRESSER JUNIOR 60/700 AZ1
уже собирает примерно на 30 процентов больше света, чем телескоп с апертурой 50 мм. Телескоп-рефрактор 60/700 уже обеспечивает более высокое увеличение – идеальное решение для детального изучения, например, лунных кратеров. Дополнительный оптический прицел, установленный на телескопе, упрощает поиск объектов в небе. С помощью вертикального окуляра даже днем можно наблюдать множество интересных вещей в окрестностях. Благодаря регулируемому по высоте штативу, телескоп можно установить на нужную высоту для маленьких или высоких наблюдателей. Прилагаемое диагональное зеркало обеспечивает комфортный обзор.
Телескоп BRESSER JUNIOR 60/700 AZ1 в кейсе (88-43100) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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