Top.Mail.Ru
Телескоп Veber 350*70 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телескоп Veber 350*70

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телескоп Veber 350*70 - фото 1
Телескоп Veber 350*70 - фото 2
Телескоп Veber 350*70 - фото 3
Телескоп Veber 350*70 - фото 4
Телескоп Veber 350*70 - фото 5
Телескоп Veber 350*70 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
настольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
17.5-116.4х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
350
  • Телескоп Veber 350*70 - фото 1
  • Телескоп Veber 350*70 - фото 2
  • Телескоп Veber 350*70 - фото 3
  • Телескоп Veber 350*70 - фото 4
  • Телескоп Veber 350*70 - фото 5
  • Телескоп Veber 350*70 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232106
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
настольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
17.5-116.4х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х19х14
Вес, кг.
2.1

Описание товара Телескоп Veber 350*70

Телескоп Veber 350/70 – компактный телескоп-рефрактор. Он удобен как для домашних наблюдений, так и для вылазок на природу. Его длина составляет всего 45 см, он легкий и компактный. Ахроматическая оптика дает четкое и контрастное изображение. С набором окуляров, входящих в комплект, можно получить увеличение от 17,5 до 116,4 крат.

Отзывы о товаре Телескоп Veber 350*70




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
настольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
17.5-116.4х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
350
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп Veber 350/70 – компактный телескоп-рефрактор. Он удобен как для домашних наблюдений, так и для вылазок на природу. Его длина составляет всего 45 см, он легкий и компактный. Ахроматическая оптика дает четкое и контрастное изображение. С набором окуляров, входящих в комплект, можно получить увеличение от 17,5 до 116,4 крат.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телескоп Veber 350*70 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...