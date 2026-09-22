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Характеристики
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольный
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
90
Максимальное увеличение (X)
180
Фокусное расстояние объектива
600
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722352
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Описание товара Телескоп Veber NewStar LT60090 AZIII
Телескоп-рефрактор Veber NewStar LT60090 AZIII
– короткофокусный линзовый телескоп, с axpoмaтическим объективом и серьезными окулярами в комплекте - прекрасно подойдет для первого знакомства с астрономией. Может использоваться для визуальных наблюдений ночного неба, поиска и сопровождения объектов космоса, изучения ярких галактик, скоплений и других объектов каталога Мессье, а также для дневных наблюдений за окружающей средой. Благодаря диагональной призме изображение прямое, а не перевернутое «вверх-ногами».
Телескоп-рефрактор не требует специальной настройки и сгодится даже для начинающего астронома-любителя.
Дизайнерское исполнение телескопа делает его не только прибором для исследований, но и интересным предметом современного интерьера.
Телескоп-рефрактор Veber NewStar LT60090 AZIII
– короткофокусный линзовый телескоп, с axpoмaтическим объективом и серьезными окулярами в комплекте - прекрасно подойдет для первого знакомства с астрономией. Может использоваться для визуальных наблюдений ночного неба, поиска и сопровождения объектов космоса, изучения ярких галактик, скоплений и других объектов каталога Мессье, а также для дневных наблюдений за окружающей средой. Благодаря диагональной призме изображение прямое, а не перевернутое «вверх-ногами».
Телескоп-рефрактор не требует специальной настройки и сгодится даже для начинающего астронома-любителя.
Дизайнерское исполнение телескопа делает его не только прибором для исследований, но и интересным предметом современного интерьера.
Телескоп Veber NewStar LT60090 AZIII - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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