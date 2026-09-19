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Настольная игра БИПЛАНТ 10011 Эрудит (черные фишки) купить с доставкой в Москве
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Настольная игра БИПЛАНТ 10011 Эрудит (черные фишки)

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Настольная игра БИПЛАНТ 10011 Эрудит (черные фишки) - фото 1
Настольная игра БИПЛАНТ 10011 Эрудит (черные фишки) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
для вечеринки, развивающая, семейная, со словами, стратегическая
Возраст
от 9 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Количество деталей
около 150
Среднее время игры, в минутах
40-120 мин.
  • Настольная игра БИПЛАНТ 10011 Эрудит (черные фишки) - фото 1
  • Настольная игра БИПЛАНТ 10011 Эрудит (черные фишки) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
880 руб.  1 666 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 369093
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Характеристики

Бренд
Биплант
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
для вечеринки, развивающая, семейная, со словами, стратегическая
Возраст
от 9 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Материал
пластик
Количество деталей
около 150
Среднее время игры, в минутах
40-120 мин.
Комплектация
игровое поле, игровые фишки - 131 шт, правила игры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х2
Вес, г.
328

Описание товара Настольная игра БИПЛАНТ 10011 Эрудит (черные фишки)

Настольная игра БИПЛАНТ 10011 Эрудит (черные фишки)

Веселое занятие для всей семьи — совместная игра, от которой каждый получит удовольствие. Ее цель не выяснить, кто самый умный и начитанный (хотя в этом она тоже поможет), а подарить каждому максимум положительных эмоций!

В комплекте

Общее игровое поле

131 фишка-буква

Инструкция

Привнести разнообразие в тихие семейные вечера поможет эта игра. Предназначена для небольших — до 4-х человек — компаний, и будет одинаково интересна как детям, так и взрослым. Удобное игровое поле, бонусные клетки, увеличивающие общее количество баллов у игрока, успевшего их занять, достаточное количество фишек даже для самых сложных слов.

В задачи каждого игрока входит составить как можно больше длинных слов, используя для этого своим фишки с буквами. Каждая буква имеет свою "цену": количество очков, которые получит игрок, используя ее. Поэтому выигрышная стратегия: использовать сложные буквы и занимать бонусные клетки поля раньше противника.

Во время игры пополняется словарный запас и расширяется его активная часть, усваивается правильное правописание сложных слов. А самые маленькие игроки учатся быстро читать, развивают усидчивость и внимательность.

Отзывы о товаре Настольная игра БИПЛАНТ 10011 Эрудит (черные фишки)




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Характеристики
Бренд
Биплант
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
для вечеринки, развивающая, семейная, со словами, стратегическая
Возраст
от 9 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Материал
пластик
Количество деталей
около 150
Среднее время игры, в минутах
40-120 мин.
Комплектация
игровое поле, игровые фишки - 131 шт, правила игры
Страна производитель
Китай
Описание

Настольная игра БИПЛАНТ 10011 Эрудит (черные фишки)

Веселое занятие для всей семьи — совместная игра, от которой каждый получит удовольствие. Ее цель не выяснить, кто самый умный и начитанный (хотя в этом она тоже поможет), а подарить каждому максимум положительных эмоций!

В комплекте

Общее игровое поле

131 фишка-буква

Инструкция

Привнести разнообразие в тихие семейные вечера поможет эта игра. Предназначена для небольших — до 4-х человек — компаний, и будет одинаково интересна как детям, так и взрослым. Удобное игровое поле, бонусные клетки, увеличивающие общее количество баллов у игрока, успевшего их занять, достаточное количество фишек даже для самых сложных слов.

В задачи каждого игрока входит составить как можно больше длинных слов, используя для этого своим фишки с буквами. Каждая буква имеет свою "цену": количество очков, которые получит игрок, используя ее. Поэтому выигрышная стратегия: использовать сложные буквы и занимать бонусные клетки поля раньше противника.

Во время игры пополняется словарный запас и расширяется его активная часть, усваивается правильное правописание сложных слов. А самые маленькие игроки учатся быстро читать, развивают усидчивость и внимательность.

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