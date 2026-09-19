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Портативная акустика Sven PS-435 купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Sven PS-435

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Портативная акустика Sven PS-435 - фото 1
Портативная акустика Sven PS-435 - фото 2
Портативная акустика Sven PS-435 - фото 3
Портативная акустика Sven PS-435 - фото 4
Портативная акустика Sven PS-435 - фото 5
Портативная акустика Sven PS-435 - фото 6
Портативная акустика Sven PS-435 - фото 7
Портативная акустика Sven PS-435 - фото 8
Портативная акустика Sven PS-435 - фото 9
Портативная акустика Sven PS-435 - фото 10
Портативная акустика Sven PS-435 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
  • Портативная акустика Sven PS-435 - фото 1
  • Портативная акустика Sven PS-435 - фото 2
  • Портативная акустика Sven PS-435 - фото 3
  • Портативная акустика Sven PS-435 - фото 4
  • Портативная акустика Sven PS-435 - фото 5
  • Портативная акустика Sven PS-435 - фото 6
  • Портативная акустика Sven PS-435 - фото 7
  • Портативная акустика Sven PS-435 - фото 8
  • Портативная акустика Sven PS-435 - фото 9
  • Портативная акустика Sven PS-435 - фото 10
  • Портативная акустика Sven PS-435 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 366008
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, кг.
3.03

Описание товара Портативная акустика Sven PS-435

Многоцветная интерактивная подсветка поддерживает несколько режимов работы. Оживите вечеринку, настроив соответствующее световое оформление музыкальных композиций! Подсветка хорошо заметна при дневном свете, а в темноте она выглядит просто потрясающе! Беспроводная передача звука через Bluetooth обеспечит устойчивое подключение к гаджету на расстоянии до 10м. Быстро включить фоновую музыку, послушать подкаст или аудиокнигу больше не проблема — достаточно один раз «познакомить» смартфон с акустической системой, после чего весь процесс будет занимать считанные секунды.

Отзывы о товаре Портативная акустика Sven PS-435




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Описание
Многоцветная интерактивная подсветка поддерживает несколько режимов работы. Оживите вечеринку, настроив соответствующее световое оформление музыкальных композиций! Подсветка хорошо заметна при дневном свете, а в темноте она выглядит просто потрясающе! Беспроводная передача звука через Bluetooth обеспечит устойчивое подключение к гаджету на расстоянии до 10м. Быстро включить фоновую музыку, послушать подкаст или аудиокнигу больше не проблема — достаточно один раз «познакомить» смартфон с акустической системой, после чего весь процесс будет занимать считанные секунды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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