Портативная акустика Sven PS-435
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 366008
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, кг.
3.03
Описание товара Портативная акустика Sven PS-435
Многоцветная интерактивная подсветка поддерживает несколько режимов работы. Оживите вечеринку, настроив соответствующее световое оформление музыкальных композиций! Подсветка хорошо заметна при дневном свете, а в темноте она выглядит просто потрясающе! Беспроводная передача звука через Bluetooth обеспечит устойчивое подключение к гаджету на расстоянии до 10м. Быстро включить фоновую музыку, послушать подкаст или аудиокнигу больше не проблема — достаточно один раз «познакомить» смартфон с акустической системой, после чего весь процесс будет занимать считанные секунды.
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Многоцветная интерактивная подсветка поддерживает несколько режимов работы. Оживите вечеринку, настроив соответствующее световое оформление музыкальных композиций! Подсветка хорошо заметна при дневном свете, а в темноте она выглядит просто потрясающе! Беспроводная передача звука через Bluetooth обеспечит устойчивое подключение к гаджету на расстоянии до 10м. Быстро включить фоновую музыку, послушать подкаст или аудиокнигу больше не проблема — достаточно один раз «познакомить» смартфон с акустической системой, после чего весь процесс будет занимать считанные секунды.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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