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Характеристики
Тип товара
Колонна
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361431
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Описание товара Скользящая колонна Gitzo GS3513S Systematic 2-4 серии, карбон
Скользящая центральная колонна Gitzo Systematic GS3513S является аксессуаром для штатива для профессиональных фотографов, которым требуется безопасная дополнительная высота и быстрая регулировка высоты. Эта скользящая колонна из углепластика совместима с штативами Systematic серий 2, 3 и серии 4 из карбона. Быстроходная колонна скользит свободно и быстро на штативе, и ее можно заблокировать и разблокировать с помощью простого поворотного механизма, который будет таким же прочным блокиратором под большими нагрузками. Предохранитель при использовании вместе с новейшими штативами Systematic с кнопкой безопасности предотвращает выпадение колонны из штатива, даже если она случайно оставлена незаблокированной. GS3513S заменяет GS3512S и оснащена новейшими компонентами, включая литой верхний диск и крюк для дополнительного веса.
Скользящая центральная колонна Gitzo Systematic GS3513S является аксессуаром для штатива для профессиональных фотографов, которым требуется безопасная дополнительная высота и быстрая регулировка высоты. Эта скользящая колонна из углепластика совместима с штативами Systematic серий 2, 3 и серии 4 из карбона. Быстроходная колонна скользит свободно и быстро на штативе, и ее можно заблокировать и разблокировать с помощью простого поворотного механизма, который будет таким же прочным блокиратором под большими нагрузками. Предохранитель при использовании вместе с новейшими штативами Systematic с кнопкой безопасности предотвращает выпадение колонны из штатива, даже если она случайно оставлена незаблокированной. GS3513S заменяет GS3512S и оснащена новейшими компонентами, включая литой верхний диск и крюк для дополнительного веса.
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