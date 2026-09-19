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Характеристики
Тип товара
Держатель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361937
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Описание товара Держатель на присоске Joby Suction Cup & GorillaPod Arm (черный/красный)
Suction Cup & GorillaPod Arm — это шарнирный держатель с присоской, который прекрасно подойдет для установки на неподвижные поверхности. Данная модель держателя являяется подвижной сама по себе, что позволяет быстро и точно изменить ракурс съемки или скорректировать композицию кадра. Уникальная конструкция присоски Joby Suction Cup, расположенной в основании держателей для экшн-камер, позволяет быстро и надежно закрепить камеру на гладкую, чистую и не пористую поверхность всего лишь поворотом кольца. Присоска оборудована встроенным универсальным резьбовым креплением, в которое можно установить разные типы креплений. В сочетании с присоской представленный держатель обеспечивает практически безграничное число вариантов установки совместимой экшн-камеры.
Suction Cup & GorillaPod Arm — это шарнирный держатель с присоской, который прекрасно подойдет для установки на неподвижные поверхности. Данная модель держателя являяется подвижной сама по себе, что позволяет быстро и точно изменить ракурс съемки или скорректировать композицию кадра. Уникальная конструкция присоски Joby Suction Cup, расположенной в основании держателей для экшн-камер, позволяет быстро и надежно закрепить камеру на гладкую, чистую и не пористую поверхность всего лишь поворотом кольца. Присоска оборудована встроенным универсальным резьбовым креплением, в которое можно установить разные типы креплений. В сочетании с присоской представленный держатель обеспечивает практически безграничное число вариантов установки совместимой экшн-камеры.
Держатель на присоске Joby Suction Cup & GorillaPod Arm (черный/красный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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