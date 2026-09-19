Шип XL длинный для монопода, нержавеющая сталь Gitzo G1220.129LB
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шипы для штатива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361420
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шипы для штатива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
500
Описание товара Шип XL длинный для монопода, нержавеющая сталь Gitzo G1220.129LB
Шип для монопода Gitzo G1220.129LB Long — это шип из нержавеющей стали, предлагаемый как опция в качестве аксессуара. Этот длинный шип для ноги монопода обеспечивает надежную опору на самой мягкой почве для отважных фотографов, использующих любой из моноподов Gitzo для съемки изображений на открытом воздухе. Эта 120-миллиметровая длинная шипованная ножка сделана из высококачественной нержавеющей стали и весит 70 грамм. Она снабжена прокладками большого и малого размера. Шип совместим с моноподом Gitzo с 3/8 резьбой на концах ног.
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Шип для монопода Gitzo G1220.129LB Long — это шип из нержавеющей стали, предлагаемый как опция в качестве аксессуара. Этот длинный шип для ноги монопода обеспечивает надежную опору на самой мягкой почве для отважных фотографов, использующих любой из моноподов Gitzo для съемки изображений на открытом воздухе. Эта 120-миллиметровая длинная шипованная ножка сделана из высококачественной нержавеющей стали и весит 70 грамм. Она снабжена прокладками большого и малого размера. Шип совместим с моноподом Gitzo с 3/8 резьбой на концах ног.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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