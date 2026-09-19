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Адаптер штативный GreenBean Base 90 с быстросъемной площадкой купить с доставкой в Москве
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Адаптер штативный GreenBean Base 90 с быстросъемной площадкой

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Адаптер штативный GreenBean Base 90 с быстросъемной площадкой - фото 1
Адаптер штативный GreenBean Base 90 с быстросъемной площадкой - фото 2
Адаптер штативный GreenBean Base 90 с быстросъемной площадкой - фото 3
Адаптер штативный GreenBean Base 90 с быстросъемной площадкой - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер штативный
  • Адаптер штативный GreenBean Base 90 с быстросъемной площадкой - фото 1
  • Адаптер штативный GreenBean Base 90 с быстросъемной площадкой - фото 2
  • Адаптер штативный GreenBean Base 90 с быстросъемной площадкой - фото 3
  • Адаптер штативный GreenBean Base 90 с быстросъемной площадкой - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 486626
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Адаптер штативный
Высота, см
10.5
Ширина, см
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
300

Описание товара Адаптер штативный GreenBean Base 90 с быстросъемной площадкой

Для быстрой установки камер на ригах, кронштейнах, стабилизаторах и других опорах. Винты 1/4 и 3/8 для установки камеры. Резьбовые отверстия 1/4 и 3/8, винт 3/8 для крепления на опорах. Длина быстросъемной площадки 90 мм.

Отзывы о товаре Адаптер штативный GreenBean Base 90 с быстросъемной площадкой




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Адаптер штативный
Высота, см
10.5
Ширина, см
4
Страна производитель
Китай
Описание
Для быстрой установки камер на ригах, кронштейнах, стабилизаторах и других опорах. Винты 1/4 и 3/8 для установки камеры. Резьбовые отверстия 1/4 и 3/8, винт 3/8 для крепления на опорах. Длина быстросъемной площадки 90 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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